Транспарентное и подотчетное государство глазами учащихся
28 апреля 2017, 14:52
Главная цель конкурса – продемонстрировать достижения Казахстана в решении задач, направленных на формирование открытого и подотчетного обществу государства.
По инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области, управлением образования региона в рамках реализации Модельного плана воспитательной работы Программы формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, в апреле текущего года проведен конкурс видеороликов «Транспарентное и подотчетное государство» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних школ области.
Главная цель конкурса – продемонстрировать достижения Казахстана в решении задач, направленных на формирование открытого и подотчетного обществу государства.
Участники Конкурса представили творческие работы в виде роликов, направленные на формирование антикоррупционной культуры и принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений.
«Какие бы методы не предпринимались в противодействии коррупции, все бессмысленно до тех пор пока, каждый человек не начнет воспитывать такие качества как честность, патриотизм, допропорядочность с самого себя» выразил свое мнение ученик многопрофильной школы гимназии № 5 «Таңдау» Алиби Мукушев автор видеоролика «Выбор».
По решению членов жюри места распределились следующим образом:
I место – Аккольский район, Аккольская средняя школа №1.
II место – Есильский район, Свободненская средняя школа;
Енбекшильдерский район, Казгородская средняя школа.
III место – Атбасарский район, Атбасарская средняя школа №2;
город Кокшетау, средняя школа – лицей №2;
Буландынский район, школа – гимназия города Макинска.
Обладатели призовых мест награждены грамотами, участники благодарственными письмами.
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