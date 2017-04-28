Транспарентное и подотчетное государство глазами учащихся

По инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области, управлением образования региона в рамках реализации Модельного плана воспитательной работы Программы формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, в апреле текущего года проведен конкурс видеороликов «Транспарентное и подотчетное государство» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних школ области.





Главная цель конкурса – продемонстрировать достижения Казахстана в решении задач, направленных на формирование открытого и подотчетного обществу государства.





Участники Конкурса представили творческие работы в виде роликов, направленные на формирование антикоррупционной культуры и принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений.





«Какие бы методы не предпринимались в противодействии коррупции, все бессмысленно до тех пор пока, каждый человек не начнет воспитывать такие качества как честность, патриотизм, допропорядочность с самого себя» выразил свое мнение ученик многопрофильной школы гимназии № 5 «Таңдау» Алиби Мукушев автор видеоролика «Выбор».





По решению членов жюри места распределились следующим образом:

I место – Аккольский район, Аккольская средняя школа №1.

II место – Есильский район, Свободненская средняя школа;

Енбекшильдерский район, Казгородская средняя школа.

III место – Атбасарский район, Атбасарская средняя школа №2;

город Кокшетау, средняя школа – лицей №2;

Буландынский район, школа – гимназия города Макинска.



