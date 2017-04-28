Общие вопросы судебно-экспертной деятельности.

Психология отдельных ее видов

Экспертное исследование сложный творческий процесс, в котором экспертом используются не только приемы и методы исследования разработанные многими поколениями специалистов, но и реализуются знания достижении науки и современной техники. На эффективность работы эксперта влияют его интеллект, психологические качества и соблюдение им основополагающих нравственных норм.

Психология деятельности судебного эксперта напрямую зависит от его личных психологических качеств. Строгая регламентация условии работы эксперта требует от него таких психологических качеств как: аналитический ум, логичность мышления, настойчивость, внимательность, усидчивость, любознательность, критичность, гибкость. Для успешного выполнения своей работы эксперт должен иметь такие волевые качества как организованность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность, целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, и обладать способностью к длительной концентрации внимания и сосредоточенностью.

Профессиональная деятельность судебного эксперта связана с соблюдением основополагающих нравственных норм куда входит: объективность проводимых исследований и сделанных на их основе выводов; независимость выводов от внешних воздействий; наличие твердых убеждений, уверенность в достоверности своих выводов изложенных в заключении; строгое соблюдение требовании сохранения информации, ставшей известной при производстве экспертизы, корректные отношения с лицами назначившими экспертизу и иными участниками уголовного или гражданского процесса.

К основным видам экспертной деятельности относятся - познавательная, конструктивная, коммуникативная и организаторская. Познавательная деятельность направлена на получение достоверной информации основанной на применении специальных научных знаний. В познавательной деятельности значительную роль играет творческое мышление, интуиция и моделирование ситуации. Творческое мышление позволяет на основе визульного изучения объекта обнаружить в нем скрытые родовые признаки и определить очередность проведения исследования для их выявления.

Интуиция способствует быстрому осмыслению ситуации и нахождению правильного решения поставленной задачи, выдвижению самой убедительной экспертной версии и выбору наиболее эффективных и научно обоснованных приемов исследования. Интуиция также помогает в моделировании экспертной ситуации, когда объект исследования не доступен для непосредственного изучения и необходимо его замещение моделью.

Результатом познавательной деятельности эксперта является внутреннее убеждение, в том что выводы к которым он пришел отражают соответствующее действительности реальное и истинное решение поставленного перед ним вопроса. С точки зрения логики убеждение эксперта это результат творческих суждений и умозаключений. С позиции психологии это сочетание объективных данных адекватно отраженных в заключении достижении науки и зависящих от психики эксперта факторов.

Психологическая структура процесса формирования внутреннего убеждения включает в себя:

- осмысление и анализ поставленной задачи;

- осмотр и исследование объектов;

- оценка результатов проведенного исследования;

-формирование вывода в экспертном заключении.

Выводы эксперта должны отвечать следующим требованиям

- быть научно обоснованным мнением эксперта на основании результатов проведенного исследования;

- составляться на основании представленных и полученных в результате исследования фактических данных;

- быть понятными для участников процесса, не имеющих специального образования;

- быть логично аргументированными суждениями.

Конструктивная деятельность эксперта заключается в планировании при проведении экспертизы и предполагает приложение волевых усилии для выполнения намеченного.

Коммуникативная деятельность эксперта включает в себя установление психологического контакта с лицом назначившим экспертизу, в также с иными участниками процесса, которые также являются источниками информации, что является внешней стороной его деятельности. Внутренней стороной его деятельности является обмен информацией, опытом с другими экспертами и получение результата совместной работы при проведении коммиссионной и комплексных экспертиз.

Организаторская деятельность судебного эксперта тесно связана с конструктивной деятельностью. Она заключается в организации своего труда для успешного выполнения поставленной задачи. Эксперт вынужден действовать в условиях ограниченного времени срок производства экспертиз 30 дней, в течение этого времени ему на производство поступают другие экспертизы, что уплотняет его время и в организацию работы входит его умение сосредоточиться, мобилизоваться для активизации своих волевых усилии для оперативного и результативного решения поставленных задач.

Таким образом, судебно-экспертная деятельность всегда целенаправлена, планова и систематична. Это обусловлено необходимостью совершать определенные действия для дачи правдивых ответов на поставленные правоохранительными органами перед ним вопросы. Формулирование ответов эксперта на поставленные ответы базируется на его внутреннем убеждении. Внутреннее убеждение эксперта это эмоционально-интеллектуальное состояние содержанием, которой является уверенность эксперта в том, что исследование проведено правильно и полученные выводы отражают объективную реальность и современный уровень развития науки и техники.

Главный эксперт

Института судебных экспертиз

филиала РГКП «Центр судебных экспертиз»

МЮ Республики Казахстан Кантарбаева З.Е.