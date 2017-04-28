Более 20 активов группы компаний АО «НК «ҚТЖ» будет реализовано в 2017 году

Перед холдингом стоит задача по реализации транзитного потенциала, становлению Казахстана деловым и логистическим хабом Нового Шелкового пути.

28 апреля т.г. в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы состоялся День инвестора в Алматы. В мероприятии принял участие и выступил руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».





К.Алпысбаев отметил, что в Послании текущего года поставлена задача кардинального улучшения и расширения бизнес-среды. Для ее реализации продолжается активная работа по выведению в конкурентную среду группы компаний АО «НК «ҚТЖ». Эти меры осуществляются в рамках госпрограммы приватизации и Стратегии развития Компании.





В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства РК АО «НК «ҚТЖ» преобразовано из железнодорожной компании в транспортно-логистический холдинг. Перед холдингом стоит задача по реализации транзитного потенциала, становлению Казахстана деловым и логистическим хабом Нового Шелкового пути.





По словам К.Алпысбаева, «в настоящее время формируется целевая структура группы компаний КТЖ посредством консолидации профильных активов и концентрации в основных сегментах транспортно-логистического бизнеса, а также приватизации непрофильных вспомогательных активов».





Приватизации подлежат заводы по производству железнодорожной техники и оборудованию, активы в сегменте грузовых, пассажирских перевозок, терминальные транспортно-логистические, непрофильные и вспомогательные активы.





Как отметил К.Алпысбаев, в ходе первого этапа второй волны приватизации (2014-2015 гг) реализован 21 актив на общую сумму 42,4 миллиарда тенге. Многие дочерние организации Компании проданы выше своей оценочной стоимости, что демонстрирует большой интерес частного сектора к активам КТЖ.





В 2016 году реализованы 11 активов на общую сумму 24 млрд. тенге. Так, в целях привлечения иностранных инвестиций 50% пакета акций АО «Локомотив құрастыру зауыты» реализованы собственнику технологии и основному поставщику комплектующих и запасных частей для сборки локомотивов серии Evolution компании «General Electric».





В 2017 году запланирована реализация 21 актива группы компаний КТЖ. Планируется осуществлять процедуры по реализации Актауского международного морского торгового порта и ряда региональных аэропортов, находящихся в доверительном управлении АО «НК «ҚТЖ».





«Мы ожидаем активное участие казахстанских и иностранных инвесторов в реализации программы государственной приватизации»,- сказал К.Алпысбаев и выразил уверенность, что меры по улучшению инвестиционного климата, развитию бизнес-среды будут способствовать росту вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны.