Инфляционные ожидания населения стабилизируются – Нацбанк

В марте 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,1%, сообщается в пресс-релизе о ситуации на финансовом рынке, опубликованном сегодня на сайте Национального Банка РК, передает Zakon.kz





«Инфляция в Республике Казахстан по официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2017 года составила 0,5%, с начала текущего года – 2,3%. В годовом выражении инфляция продолжает снижаться, по итогам марта она достигла 7,7%, что соответствует целевому коридору 6-8% на 2017 год», – отмечают в Нацбанке.





Как пояснили в финрегуляторе, снижению годовой инфляции способствовало замедление темпов роста цен по непродовольственным товарам, которые формировались, преимущественно, под влиянием укрепления обменного курса тенге. Годовой темп роста по непродовольственным товарам в марте составил 8,5% (в декабре 2016 года – 9,5%).





«Умеренные темпы роста демонстрируют цены на платные услуги – 4,7% в годовом выражении (в декабре 2016 года – 6,1%). В марте замедлились темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, основное повышение на которые произошло в феврале месяце. При этом наблюдалось повышение цен на транспортные услуги, в частности, на автомобильные (1%) и воздушные (11,1%) перевозки. Годовое изменение цен на продовольственные товары составило 9,7% в годовом выражении, сохранившись на уровне декабря 2016 года», – проинформировали в НБРК.