В Китае бывшая работница свинофермы стала двойником королевы Елизаветы II
28 апреля 2017, 15:08
85-летнюю Шенг Сужен прославил муж её правнучки, сняв с ней фотосессию в образе известного монарха.
В Китае бывшая работница свинофермы прославилась в соцсетях после того, как родственники устроили ей фотосессию в стиле королевы Елизаветы II, сообщает Life.ru.
Шенг Сужен с правнучкой.
О 85-летней Шенг Сужен родственники и бывшие коллеги отзываются исключительно благосклонно, описывая её как независимую и трудолюбивую женщину. Ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни — муж бросил её с семью детьми. Однако она все равно не потеряла жизнерадостность.
Пользователи китайских соцсетей оказались в восторге от того, как стильно выглядит Шенг Сужен.
"Я хочу быть такой же в старости!" - пишут женщине поклонницы.
Фото: Daily mail
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