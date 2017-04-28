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В Китае бывшая работница свинофермы стала двойником королевы Елизаветы II

28 апреля 2017, 15:08

85-летнюю Шенг Сужен прославил муж её правнучки, сняв с ней фотосессию в образе известного монарха.

В Китае бывшая работница свинофермы прославилась в соцсетях после того, как родственники устроили ей фотосессию в стиле королевы Елизаветы II, сообщает Life.ru.


Шенг Сужен с правнучкой.

О 85-летней Шенг Сужен родственники и бывшие коллеги отзываются исключительно благосклонно, описывая её как независимую и трудолюбивую женщину. Ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни — муж бросил её с семью детьми. Однако она все равно не потеряла жизнерадостность.



Пользователи китайских соцсетей оказались в восторге от того, как стильно выглядит Шенг Сужен.



"Я хочу быть такой же в старости!" - пишут женщине поклонницы.

Фото: Daily mail

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