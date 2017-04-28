В Китае бывшая работница свинофермы стала двойником королевы Елизаветы II

85-летнюю Шенг Сужен прославил муж её правнучки, сняв с ней фотосессию в образе известного монарха.

В Китае бывшая работница свинофермы прославилась в соцсетях после того, как родственники устроили ей фотосессию в стиле королевы Елизаветы II, сообщает Life.ru









Шенг Сужен с правнучкой.





О 85-летней Шенг Сужен родственники и бывшие коллеги отзываются исключительно благосклонно, описывая её как независимую и трудолюбивую женщину. Ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни — муж бросил её с семью детьми. Однако она все равно не потеряла жизнерадостность.









Пользователи китайских соцсетей оказались в восторге от того, как стильно выглядит Шенг Сужен.









"Я хочу быть такой же в старости!" - пишут женщине поклонницы.



