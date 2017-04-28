Дождливый Первомай: Синоптики рассказали, какая погода будет в РК на выходные и 1 мая

по-прежнему будет пасмурная погода, с частыми дождями, временами переходящими в мокрый снег и с температурой ниже обычной на 2-5ºС. Такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов, в тыл которым будет распространяться антициклон, сформированный на севере Скандинавии. Лишь жителей западных областей погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры воздуха, сообщает В конце апреля в большинстве областей КазахстанаТакая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов, в тыл которым будет распространяться антициклон, сформированный на севере Скандинавии. Лишь жителей западных областей погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры воздуха, сообщает Zakon.kz





В начале мая по мере продвижения антициклона на территорию Казахстана, осадки будут прекращаться, и с юго-западными тропосферными потоками температура начнёт повышаться сначала на западе, а затем и на остальной территории.





Консультативный прогноз погоды по Астане:

на 29 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +16+18°С.

на 30 апреля: облачно, осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

на 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1-3°С, днем +11+13°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы:

на 29 апреля: облачно, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +2+4°С, днем +10+12°С.

на 30 апреля: облачно, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

на 1 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +12+14°С.





Напомним , что 1 мая (понедельник) казахстанцы отдыхают один день, так как в стране отмечается День единства народа Казахстана. Далее казахстанцев ждут - 7 мая - День Защитника Отечества (праздник выпадает на воскресенье - выходной день, поэтому переносится на понедельник 8 мая); сразу за ним 9 мая - День Победы - отдыхаем еще 1 день - вторник.Таким образом всего, вместе с обычной субботой 6 мая, получается 4 выходных подряд: 6, 7, 8, 9 мая.



