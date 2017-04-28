8 звездных домов, которые впечатляют





Дом Стаса Михайлова

Выпуск программы «Пока все дома», героями которого стала семья заслуженного артиста России Стаса Михайлова, наделал много шума.

Он негласно поделил зрителей на два лагеря: одни искренне радовались за певца, который построил для семьи просторный дом, другие недоумевали, зачем так открыто демонстрировать роскошь и как можно комфортно жить в доме, который напоминает музей, где нельзя ни до чего дотрагиваться.

Мраморные полы, мебель из ценных пород древесины, колонны, хрустальные люстры вызвали такой поток комментариев (далеко не все из них были приятными), что супруга певца Инна Михайлова, которая обычно не реагирует на подобные заявления поклонников, высказалась в беседе с корреспондентом Life : «На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет, как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет.»





Если учесть тот факт, что 48-летний артист хочет от своей любимой супруги еще детей (сейчас у пары на двоих шестеро детей, две девочки — Иванна и Мария — общие), просторность дома имеет весьма большое значение.

Напомним, супруги и их дети переехали в этот подмосковный дом пару лет назад. В начале лета 2015 года Инна и Стас принимали у себя дорогих гостей по случаю новоселья.

Тогда поприветствовать супругов в новом семейном гнезде пришли Филипп Киркоров, Олег Газманов, Инна Маликова, Зара, Ани Лорак и другие знаменитости.









Дом Бейонсе и Jay-Z

О движимом и недвижимом имуществе супругов можно написать целую книгу. Новости о том, что Бейонсе и ее звездный супруг Jay-Z находятся в стадии переговоров по покупке нового особняка или уже его приобрели, появляются, наверное, пару раз в месяц.

Влюбленные, которые в скором времени ожидают двойного пополнения в семействе, не так давно начали поиски имения, в котором могут спокойно осесть на ближайшие несколько лет.

Поэтому среди требований к будущему дому значатся: тренажерный зал, оборудованный самой современной техникой, несколько бассейнов разной глубины (чтобы 5-летняя Блу Айви могла безопасно совершенствоваться в плавании), спальни разной площади и дизайна, просторный домашний кинотеатр, помещение с хорошей акустикой, красивый приусадебный участок.





В марте СМИ поговаривали, что Бейонсе и Jay-Z уже практически готовы были приобрести дом, отвечающий всем требованиям, за 85 млн долларов. Однако пара решила взять небольшой тайм-аут, чтобы скрупулезно взвесить все за и против — ведь вскоре они будут родителями троих детей.

По всей видимости, беременная двойней Бейонсе хотела дом больше и безопаснее. Сейчас ее проницательный взгляд упал на поместье в фешенебельном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Оно представляет собой несколько построек, расположенных на территории в 80 соток.

Главный особняк имеет 8 спален и, что самое важное, оборудован пуленепробиваемыми стеклами!

За такое семейное гнездо главе семейства придется выложить около 135 млн долларов. Помня, как Jay-Z умолял Бейонсе родить ему детей, не стоит сомневаться, что ради своей беременной супруги рэпер готов на все. Даже на расставание с кругленькой суммой.









Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Когда несколько лет назад в прессе появилась информация, что известный телеведущий и шоумен Максим Галкин собирается строить на своем участке в подмосковном поселке Грязь замок, многие подумали, что это просто шутка или в лучшем случае метафора.

Но когда, словно гриб после дождя, из земли выросло строение с самыми настоящими башнями из сказок, стало ясно, что господин Галкин был вполне серьезен в воплощении собственных мечтаний.





Одни источники уверяют, что Максим — фанат романов о рыцарской эпохе, другие — будто бы этот самый замок приснился ему в детстве.

Гадать не будем, скажем лишь одно: проект получился по-настоящему масштабным. Настолько масштабным, что эксперты до сих пор не могут сойтись во мнении, сколько же стоит такое роскошество и зачем Алле Борисовне, Максиму, Лизе и Гарри потайные комнаты.

У каждого есть свой угол. У Гарри и Лизы свои комнаты, останавливаются Кристина с Мишей, Клавой, Дени, мой брат Дима с женой и детьми. У них свои комнаты, ванная, а это не значит, что надо кого-то переселять перед приездом. Есть зоны, где мы все собираемся, и зоны, где каждый может уединиться. Это замечательно, что есть такая возможность, — рассказал Максим Галкин в интервью журналу «Антенна» .









Дом Селин Дион

Отношение популярной певицы к недвижимости нельзя назвать ровным: то она очень долго подбирает себе жилище, то еще дольше продает те дома, которыми уже в силу тех или иных причин не пользуется.

Похожая история — с особняком звезды во Флориде, расположенным на острове Юпитер. Это поместье Селин Дион и ее покойный муж Рене Анжелил приобрели еще 12 лет назад, когда их сыну Рене-Шарлю было всего 4 года.





Супруги были одержимы идеей создать на гигантской территории (участок занимает почти 2,5 га) настоящий рай для своего сына. В 2010 году это желание возросло в геометрической прогрессии, поскольку звезда родила близнецов — Нельсона и Эдди. Так помимо нескольких строений (основной дом и гостевые апартаменты) у семьи даже появился собственный 120-метровый участок пляжа, где Дион с мужем соорудили самый настоящий детский городок.

Однако из-за того, что канадской звезде продлили рабочий контракт в Лас-Вегасе (певица ведет шоу «Сeline»), семья была вынуждена выставить дом на продажу.

Правда, Дион не может продать имение вот уже как 4 года.

И это даже несмотря на то, что стоимость шедевра архитектурной и дизайнерской мысли была снижена с 72,5 млн до 38,5 млн долларов.

Как знать, может быть, таким образом Вселенная подсказывает многодетной маме, что нужно передумать и остаться жить на Юпитере?









Дом Александра Малинина

Семья народного артиста России Александра Малинина уже очень долгое время живет в загородном доме в поселке Заречье Одинцовского района. Зная любовь семьи Малининых к лошадям, несложно догадаться, в каких целях используется прилегающая к особняку территория.

В детстве двойняшки Фрол и Устинья постигали навыки верховой езды на пони, а сейчас полируют свои умения на коне по кличке Браслет.





Что касается самого дома (как его внешнего, так внутреннего убранства), он выдержан в едином стилистическом и цветовом решении: спокойные, светлые тона, максимальное количество «воздуха» в помещении.

По всей видимости, это сделано не просто так. Дело в том, что 16-летний Фрол прекрасно рисует. Кстати, его картины украшают несколько комнат семейного особняка.

Кроме недвижимости в России, у Малининых есть апартаменты в Италии.

17 лет назад они облюбовали тосканский курорт Форте-деи-Марми, а 7 лет назад приобрели здесь недвижимость. Там Александр с супругой Эммой и детьми обожает бывать летом и в бархатный сезон.





Дом Яны Рудковской и Евгения Плющенко

2013 год стал очень важным для жизни семьи известного продюсера и прославленного фигуриста. 4 года назад у супругов родился сын Саша, а также появился общий дом на Рублевке.

Трехэтажный особняк всем своим видом, как внутренним, так и внешним, напоминает о страсти его хозяев к водной стихии — а точнее ко льду.

Поэтому дом Яны Рудковской и Евгения Плющенко представляет собой тандем металла, стекла, зеркал и антикварных деталей, которые делают интерьер более теплым и гармоничным.

«Летидор» подозревает, что хозяйка дома в душе невероятная перфекционистка. По крайней мере, завтраки Яны Рудковской, фото которых она регулярно выкладывает в своем «Инстаграме» , говорят сами за себя: утонченно, изысканно, но в то же время по-королевски шикарно.

То же самое можно сказать и об интерьере дома.









Однако оценили эти красоты далеко не все. «Ваш дом похож на музей», «Красиво, но нет уюта. Тепла нет. Не дом, а отель как будто», «Перебор», — не скупились на комментарии фанаты звездной пары.

А «Летидор» согласен с теми, кто счел дизайн делом хозяйским. Если Гном Гномычу нравится — значит, все прекрасно! Его вкусу можно доверять!





Дом Дженнифер Лопес

Одна из самых влиятельных и богатых женщин шоу-бизнеса, годовой доход которой составляет свыше 37 млн долларов, славится своей любовью не только к красивым мехам и дорогим украшениям, но и к умопомрачительным домам.

Особенно сильно эта любовь стала проявляться после развода звезды с Марком Энтони в 2014 году. Спустя год после разрыва Лопес решила расстаться с поместьем Hidden Hills Estate в Лос-Анджелесе, куда они вместе с двухлетними близнецами Эммой и Максом перебрались в 2010 году.

Вместо особняка на 1500 квадратных метров (разумеется, в нем располагались несколько игровых помещений для Эммы и Макса) артистка приобрела жилье чуть меньшей площади (1200 квадратных метров), но зато с собственным пляжем, озером и площадкой для игры в гольф.

Дом с отделкой из французского камня располагается по соседству со старым поместьем звезды, только в еще более фешенебельном районе Бел-Эйр.

В этот раз звезда решила отказаться от своего любимого белого цвета в отделке и сделала акцент на истории и деталях.

Глядя на гостиную звезды, «Летидор» перестал сомневаться в том, что Лопес задалась идеей прививать 9-летним двойняшкам любовь к семейным традициям. Уж что-что, а воскресные обеды за таким столом должны быть невероятно вкусными и атмосферными.









Дом Анастасии Волочковой

В 2015 году балерина Анастасия Волочкова вместе со своей дочерью Ариадной перебралась в шикарный подмосковный дом площадью около 850 кв. метров. Хотя, честно говоря, просто домом назвать этот особняк язык не поворачивается. С первого взгляда видно, что этот коттедж — воплощение заветной мечты его хозяйки.

Мне достаточно было только войти в холл и увидеть эту шикарную лестницу, атриумы, сразу представила себя тут в вечернем платье с бокалом шампанского, принимающей гостей, — поделилась Анастасия Волочкова своими воспоминаниями о первой встрече с домом с журналом «СтарХит» .

Так пустой дом, состоящий из 7 больших комнат, кухни и просторного помещения на третьем этаже, превратился в место воплощения желаний Анастасии и Арины. У балерины есть своя спальня с будуаром площадью около 100 кв. метров. А у дочери звезды, кроме спальни, оформленной шикарными фресками, есть гигантская игровая на третьем этаже.

Мраморная лестница в особняке Волочковой заслуживает отдельного разговора. На ее фоне звезда обожает фотографироваться, и подписывает такие снимки не иначе как «Любимый дом», «Лучший дом».

И это уже не первая фреска, которую я помогаю монтировать в моем доме. Такие инструменты как валик, кельма, лопатка знакомы мне давно... Я ремонт соорудила в особняке 850 метров за 4 месяца! Мечты сбываются! — написала Анастасия в своем «Инстаграме» .





Реальный масштаб выражения «Мой дом — моя крепость» становится понятен, когда видишь такие дома. И в данном случае размер и интерьер играют далеко не первостепенное значение. В семейном гнезде важно другое: атмосфера, в которой растут дети.