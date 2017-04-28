В Атырау лжеинвалид-попрошайка бросается под колеса машин
28 апреля 2017, 15:22
В социальных сетях жители Атырау предупреждают друг друга о мошеннике на костылях.
Лжеинвалид просит милостыню у прохожих и бросается под колеса проезжающих мимо машин. Видео, разоблачающее мужчину, выложили в одном из социальных сообществ, пишет "Мой город".
Парень на вид лет 25-27-ми азиатской внешности при виде проезжающих машин начинает прихрамывать и ковылять, опираясь на костыли. После того, как машины уезжают, парень перестает претворяться и идет обычным шагом совершенно здорового человека.
По словам местных жителей, которым уже приходилось иметь дело с попрошайкой-мошенником, в Атырау он приезжает на заработки, инвалидной книжки не имеет, встретить его можно в разных частях города. Более того, лжеинвалид с целью наживы бросается под колеса машин.
- Такой здоровый мужчина, руки-ноги на месте, только работать и работать. Ужас! Нашел самый легкий способ заработать деньги, притворившись инвалидом. Аллах все видит, накаркает себе, что ноги отнимутся. Дармоед! - возмущается одна из жительниц Атырау.
- Ехала сегодня на районе драмтеатра, видела этого "инвалида"- попрошайку....Да, это тот же который под колеса бросается, проезду транспорта мешает! - комментирует видео женщина-водитель.
Местные жители предупреждают друг друга, как не попасться на уловки мошенника, а автолюбителей - быть внимательными на дорогах.
Ерлан Омаров
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