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Украина включила в промо-ролик к Евровидению виды Крыма

28 апреля 2017, 15:29

Евровидение-2017 пройдет в Киеве.

Украина представила промо-ролик к конкурсу Евровидение-2017, в котором в число своих достопримечательностей включила памятники Крыма, в частности, замок "Ласточкино гнездо", сообщает РИА Новости.


Полминутное видео под названием Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие") представили в "Украинском кризисном медиа-центре". В ролике звучит песня на английском языке на музыку Шакиры, ее исполнила финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети" Настя Багинская.

"Конечно, хотелось показать больше, но у нас был жесткий временной лимит. Поэтому творческая команда решила показать знаковые места", — заявила на презентации представитель занимавшейся съемками продакшн-компании Svetofor.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы должны пройти 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. После этого российский "Первый канал" отказался от трансляции конкурса.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Фото: © РИА Новости


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