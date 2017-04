Украина включила в промо-ролик к Евровидению виды Крыма

Полминутное видео под названием Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие") представили в "Украинском кризисном медиа-центре". В ролике звучит песня на английском языке на музыку Шакиры, ее исполнила финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети" Настя Багинская.