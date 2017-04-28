Президенты Казахстана и России поприветствовали форум победителей в Астане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин направили приветственные обращения в адрес участником VII международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла».

Перед началом мероприятия национальные делегации возложили венки к Вечному огню на Площади защитников Отечества в Астане. Затем участники собрались в здании Национального военно - патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан. Форум открылся торжественным вносом красного знамени Победы.

От имени главы государства приветствие зачитал министр культуры и спорта Республики Казахстан, представитель Республики Казахстан в правлении межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Арыстанбек Мухамедиулы.

«В этом году форум проходит на гостеприимной казахской земле, в столице нашей страны — Астане. Именно старшее поколение казахстанцев как и весь народ стали той силой, которая ковала эту победу. Нынешняя молодежь, я уверен, будет за это благодарна поколению ветеранов», — говорится в обращении Назарбаева.

Президент Казахстана отметил, что за относительно небольшой период работы форум стал авторитетной диалоговой площадкой. При продержке форума реализуется ряд значимых проектов, и инициатив, как «Бессмертный полк Содружества», вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев». Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству экспертного и научного сотрудничества, ветеранским и молодежным организациям, средств массовой информации и государственных органов.

От имени главы государства приветствие зачитал министр культуры и спорта Республики Казахстан, представитель Республики Казахстан в правлении межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Арыстанбек Мухамедиулы.

«В этом году форум проходит на гостеприимной казахской земле, в столице нашей страны — Астане. Именно старшее поколение казахстанцев как и весь народ стали той силой, которая ковала эту победу. Нынешняя молодежь, я уверен, будет за это благодарна поколению ветеранов», — говорится в обращении Назарбаева.

Президент Казахстана отметил, что за относительно небольшой период работы форум стал авторитетной диалоговой площадкой. При продержке форума реализуется ряд значимых проектов, и инициатив, как «Бессмертный полк Содружества», вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев». Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству экспертного и научного сотрудничества, ветеранским и молодежным организациям, средств массовой информации и государственных органов.

«Эти традиционные встречи, проводимые в преддверии дня великой Победы являются важным консолидирующим событием в жизни наших стран. Отрадно, что география форумов неуклонно расширяется, и в нынешнем году его принимает гостеприимный Казахстан, сыновья и дочери которого внесли неоценимый вклад в общую Победу», — говорится в обращении президента РФ.

Владимир Путин призвал почтить память отцов дедов, которые плечом к плечу сражались с беспощадным врагом, отстаивали идеалы свободы и гуманизма, вместе приближали Победу.

«Именно в нерушимой связи фронта и тыла в полной мере проявилась сплоченность многонационального народа нашей страны, основанная на дружбе, взаимопонимании, добрососедстве. Его героизм и вера в правое дело. Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающим поколениям. Это — наш долг и общая ответственность. Уверен, работа форума будет способствовать достижению этих благородных целей», — зачитал слова Путина Владимир Чернов.

Также с приветственными словами выступили видные общественные деятели — казахстанский писатель Олжас Сулейменов, внучка генерала Панфилова, директор военно-исторического музея 28 панфиловцев в Алматы Алуа Байкадамова, прославленная советская фигуристка, а ныне депутат государственной Думы РФ Ирина Роднина, казахстанский историк Амангельды Кашкимбаев и другие.

Отметим, что на протяжении семи лет организаторами мероприятия выступают политологический центр «Север-Юг» и фонд развития «Институт евразийских исследований» при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. С 2010 года Форум приняли российские города Туапсе, Владикавказ, Волгоград, Курск, Москва. В 2016 году Форум впервые прошел в столице Беларуси — Минске. «Выбор Астаны в качестве места проведения Форума в 2017 году обусловлен значимым вкладом, который внёс многонациональный народ Казахстана в Великую Победу, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, а также приняв и разместив на своей территории эвакуированное население, промышленные предприятия, культурные и учебные центры», — отмечают организаторы.

На форум в Астану приехали представители органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, ветеранских и молодежных организаций, творческие деятели, журналисты из всех государств СНГ, Грузии и стран Балтии.

В рамках пленарного заседания с секционном формате участники обсуждают актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны, механизмы формирования образа Великой Победы в культуре и СМИ стран постсоветского пространства, пути противодействия попыткам искажения и фальсификации истории Великой Отечественной войны. По завершению форума будет принята итоговая резолюция.