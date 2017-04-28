Президент Федерации студенческого спорта РК презентовал книгу

Кайрат Закирьянов посвятил книгу своим детям и внукам, а также тем, кто ответственен за судьбу Великой Степи.

Президент Федерации студенческого спорта Республики Казахстан и Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов презентовал книгу «Только эта жизнь имеет цену», сообщает Zakon.kz.





В своём 230-страничном труде Закирьянов даёт рецепт того, как вести себя перед тем или иным жизненным препятствием, приводит слова известных личностей и делится богатым жизненным опытом.





Как рассказал спикер, он посвятил книгу своим детям и внукам, а также тем, кто ответственен за судьбу Великой Степи.





Кайрат Закирьянов является доктором педагогических наук, профессором математики, заслуженным деятелем РК и рыцарем ордена Чингисхана. В настоящее время автор занимается восстановлением исторического прошлого казахского народа.





Книга вышла ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Ожидается, что в будущем книга будет переведена на казахский и английский языки.