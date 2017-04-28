Мейвезер, Пакьяо и Тайсон приедут летом в Астану

В Астане состоялась церемония передачи флага Конвенции WBC (Всемирный боксерский совет) на хранение в штаб-квартире организатора выставки. Таким образом, юбилейная 55-я Конвенция WBC состоится в Астане в период проведения ЭКСПО-2017, пишет пишет Sputnik





Мероприятие пройдет с 25 августа до 1 сентября. В ней примут участие около 500 делегатов, среди которых действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известные функционеры, меценаты, менеджеры и промоутеры. "Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухаммеда Али Лейла. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC.





Среди них, конечно, Геннадий Головкин. И хотя в тот период он будет готовиться к своему бою, все равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения", — отметил президент федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин.





В рамках конвенции состоится вечер профессионального бокса при участии казахстанских и мировых звезд. Он пройдет на территории ЭКСПО-2017. Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах.