В Алматы состоялся круглый стол по обсуждению актуальных тем в сфере технического регулирования в рамках ЕАЭС

28 апреля 2017 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» проведен круглый стол по обсуждению: принятого ТР ТС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива», изменений, вносимых в Договор «О Евразийском экономическом союзе» и «Порядок разработки и принятия стандартов к техническим регламентам ТР ТС/ЕАЭС».

В ходе комментариев и обсуждения были озвучены актуальные для внедрения и применения ТР ТС 036/2016, в том числе, требования и показатели безопасности сжиженных газов, дата введения в действие и переходные положения по применению документов о подтверждении соответствия, выданных до даты введения технического регламента в действие; состава и содержания паспорта качества, сопровождающего продукцию и особенности подтверждения соответствия сжиженных газов.

Большой интерес вызвали изменения, вносимые в Договор «О Евразийском экономическом союзе», т.к. долгое время многие проблемы остаются на решенными, в их числе: в части разработки рекомендаций к утверждаемым ТР ТС/ЕАЭС; определению процедуры оценки соответствия на основе анализа рисков, в случае неприменения стандартов доказательной базы; приведения к единообразию форм оценки соответствия продукции для продукции во взаимосвязанных технических регламентах, в т.ч. горизонтальных и вертикальных.

Актуальными для участников были и положения нового «Порядка разработки и принятия стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС/ЕАЭС», принятого Решением Совета ЕЭК № 161 взамен Решения ЕЭК 306, через который красной нитью проходят приоритеты Договора «О Евразийском экономическом союзе», в числе которых:

- разработка и применение межгосударственных стандартов (ГОСТ) и их приоритетность в применении; включение в перечни ГОСТ, если с ними согласились все государства-члены ЕАЭС;

- включение в перечни к ТР ТС/ЕАЭС, при условии отсутствия и до разработки ГОСТ - национальных стандартов и методик, утвержденных уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, а также их последующего исключения из перечня после введения ГОСТ в действие;

- порядок финансирования разработки перечней стандартов и изменений к ним;

- обязанности разработчиков при определении перечней стандартов для выполнения, применения и исполнения требований ТР ТС/ЕАЭС;

- процедуры публикации и обсуждения изменений в перечни стандартов и актуализируемых перечней стандартов;

- необходимость оперативного внесения изменений в перечни стандартов, в т.ч. в связи с отменой или выявления их существенного несоответствия, требованиям технического регламента и др. без проведения процедур публичного обсуждения.