В Министерстве финансов состоялось заседание коллегии, посвященное реализации Послания Президента РК народу Казахстана

В Министерстве финансов РК состоялось заседание коллегии по итогам 1 квартала 2017 года. На заседании были обсуждены задачи, стоящие перед Министерством в рамках реализации Послания Главы государства Модернизация 3.0.

Открывая заседание, Министр финансов РК Бахыт Султанов отметил положительную динамику по исполнению доходной части бюджета. Так, министр сообщил, что сбор налогов перевыполнен на 113% к плану на отчетный период, в том числе доходы республиканского - на 105%, местных бюджетов - на 134%.

Он также проинформировал участников коллегии, что Главой государства перед Министерством поставлен ряд конкретных задач:

- повысить уровень собираемости налоговых сборов, улучшив механизмы налогового администрирования;

- внедрить единую систему закупок с законодательной регламентацией закупок квазигосударственного сектора и недропользователей;

- завершить до конца 2018 года процесс приватизации предприятий.

В основе модернизации государственных финансов должна лежать их цифровизация, для реализации которой Министерству финансов предстоит расширять потоки и совершенствовать механизмы получения информации, создавая единую информационную среду в МФ РК.

Также запланировано решение системных задач, исходящих из поручений, данных Главой государства. Это:

- уменьшение объемов теневой экономики с сокращением недоимки;

- снижение предпринимательских издержек с принятием облегчающих мер в налогово-таможенной сфере;

- сокращение проверок и штата проверяющих инспекторов. Сокращение пройдет в 3 этапа. На 1-м этапе сократятся проверки на 28.8 тыс. или на 37% к 2016 г. На втором этапе также на 37% будут сокращены проверяющие инспекторы и на 3-м этапе для дальнейшей оптимизации работы будет проведен функциональный анализ работающих сотрудников КГД;

- работа в группах внедрения проектного офиса «Модернизация 3.0»;

- продолжение работы по переводу в цифровой формат всех процедур, осуществляемым в сфере управления государственными финансами и активами.

Министр финансов также дал поручение до конца 2017 года обеспечить реализацию запланированных объектов республиканской собственности и вести постоянный мониторинг реализации 344 коммунальной собственности, объектов нацкомпаний и нацхолдингов, предусмотренных Комплексным планом приватизации.