В Китае робота наняли поваром в столовую вуза

В первый день работы андроид приготовил 400 порций еды.

Представители Южно-китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун нашли эффективный способ привлечь в местную столовую студентов. Они поставили к плите робота-повара, который нарезает лапшу со скоростью 340 ударов в минуту. В первый день работы андроид приготовил 400 порций еды, сообщают Vesti.ru





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как работает робот-повар. Представитель университета по фамилии Донг заявил, что замысел руководства вуза сработал – в местную столовую, ранее не особо популярную, теперь выстраиваются очереди из студентов.









Похоже, роботы постепенно становятся частью повседневной жизни людей. Ранее сообщалось о роботе-актере, роботе-собаке и андроиде-женщине, которая пошутила, что скоро захватит мир.