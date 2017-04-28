Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае робота наняли поваром в столовую вуза

28 апреля 2017, 15:51

В первый день работы андроид приготовил 400 порций еды.

Представители Южно-китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун нашли эффективный способ привлечь в местную столовую студентов. Они поставили к плите робота-повара, который нарезает лапшу со скоростью 340 ударов в минуту. В первый день работы андроид приготовил 400 порций еды, сообщают Vesti.ru.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как работает робот-повар. Представитель университета по фамилии Донг заявил, что замысел руководства вуза сработал – в местную столовую, ранее не особо популярную, теперь выстраиваются очереди из студентов.


Похоже, роботы постепенно становятся частью повседневной жизни людей. Ранее сообщалось о роботе-актере, роботе-собаке и андроиде-женщине, которая пошутила, что скоро захватит мир.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...