О чем следует помнить автовладельцам, продавая своего «железного коня» по доверенности

Советы тем, кто продает-покупает авто по так называемой «доверенности», совершенно не ведая, какими неприятностями может обернуться подобная сделка.

Пресс-секретарь КАП МВД Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook рассказала о том, что нужно делать, если продали машину по доверенности, а штрафы и налоги приходят к вам уже несколько лет , передает Zakon.kz





Не смотря на то, что уже несколько лет в регистрационных подразделениях административной полиции при перерегистрации автотранспорта (покупке-продаже) оформляется простая форма сделки (на бесплатной основе), находится довольно много автовладельцев, которые продают-покупают авто по так называемой «доверенности», совершенно не ведая, какими неприятностями может обернуться подобная сделка.





Итак, если Вы собрались приобрести автомобиль (мотоцикл, прицеп и т. д.) по доверенности, обязательно имейте в виду следующее.





1. Хозяин доверенного вам автомобиля при выдаче доверенности не меняется! Поэтому, как бы велики ни были полномочия, указанные в доверенности, абсолютным собственником приобретенного автотранспортного средства вы не становитесь. А это значит, что в любой момент (мало ли что в жизни бывает!) доверитель (в данной ситуации -продавец) может отменить выданную вам доверенность и передоверить автомобиль другому лицу. (Тем более, что по закону он имеет право выдавать неограниченное количество таких доверенностей.) А тот, в свою очередь, имеет законное право отобрать у вас автомобиль в любое время. Причем вопрос о потраченных деньгах придется решать именно с хозяином машины.





2. Автомобиль может быть заложен или арестован до передачи вам, и вы не сможете в последующем его продать (правда, есть возможность это проверить заблаговременно); он может даже числиться в угоне, что вообще повлечет изъятие машины у вас; кроме того, на автомашину может быть наложен арест по долгам продавца, даже если эти долги возникли после передачи автомобиля вам.





3. Вы не сможете переоформить машину на себя, даже если доверенность дает Вам полномочия на ее продажу. Потому что по закону, имеющий доверенность не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а только в отношении третьих лиц или организаций.





Автовладельцу же, продавая своего «железного коня» по доверенности, следует при этом учитывать, что:

- так как он остается собственником автомобиля, то он обязан платить транспортный налог. Если этого не сделает лицо, действующее по доверенности, налоговики предъявят претензии именно к собственнику и никакие оправдания о том, что машина продана, не помогут;

- штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные стационарными камерами фото и видеофиксации также направляются владельцу транспортных средств, т.е. вам. Есть возможность не платить их, если вы представите доказательства, что за рулем были не вы и предоставите данные водителя (хотя машина может быть уже передоверена и таких данных у вас может и не быть);

- как показывает практика, нередко виновники дорожно-транспортного происшествия скрываются с места его совершения, бросая при этом автомобиль. И если окажется, что этот автомобиль - ваш (т. е. доверенный вами другому лицу), будьте уверенны, что рано или поздно полиция обязательно к вам придет.





"Так, что же выбрать: юридически правильное оформление собственности на транспортное средство (простая форма сделки в полиции, договор купли-продажи у нотариуса) или покупку авто «по доверенности»? Выбор за Вами", - написала И.Лукьянина в ФБ.



