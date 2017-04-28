Аким Алматинской области отчитался перед Премьер-министром о подтоплениях

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал информацию акима региона А.Баталова о ситуации с подтоплением в селе Кырыкауылды Карасайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК





Премьер-министр РК поручил акиму области совместно с МВД РК принять необходимые меры по ликвидации последствий происшествия, а также взять этот вопрос на особый контроль.





Напомним, 27 апреля в результате обильных осадков произошло увеличение уровня воды в русле реки Кырыкауылды, находящейся в одноименном селе Карасайского района Алматинской области. В результате произошло подтопление ряда участков в с. Кырыкауылды, а так же трассы областного значения «Алматы-Жандосова».