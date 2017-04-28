Б.Сапарбаев: Между Актюбинской и Оренбургской областями сложились давние традиции добрососедства и доверия

​На площади им. Ю. Гагарина в Оренбуржье состоялось торжественное открытие Дней Актюбинской области. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг от имени оренбуржцев поблагодарил акима Актюбинской области БердыбекаСапарбаева за организацию масштабного мероприятия , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





- Сегодня в Оренбуржье проводится праздник дружбы, которая была, есть и будет между нашими регионами. Наша задача сделать все, чтобы последующие поколения жили также дружно между собой. Безусловно, сегодняшнее событие войдет в историю нашей области, такие же Дни мы намерены провести и в Актюбинской области. Добро пожаловать! Вы дома, вы наши родные и близкие, - сказал Юрий Берг, обращаясь к актюбинской делегации.









Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что масштабное мероприятие проводится в целях дальнейшего укрепления связей между приграничными регионами в различных отраслях экономики и социальной политики, презентации казахстанских достижений, традиций, культуры и искусства.





- Наши братские государства связывают не только договоры и декларации о вечной дружбе и союзничестве, но и обширные связи в экономике, торговле, культуре и других сферах. За последние 25 лет Казахстан и Россия прошли огромный путь, добившись больших успехов в государственном строительстве, экономическом, социальном и культурном развитии. Я думаю, что такие мероприятия будут способствовать развитию двухсторонних, добрососедских отношений. Наша обязанность перед будущим поколением двух стран сохранить нашу дружбу, - отметил аким области.









На площади был организован колоритный праздник национальной культуры.





Сотни жителей Оренбурга смогли ознакомиться с национальными традициями и культурой Казахстана посетив этногородок, представленный 6 восьми и двенадцатикрылыми юртами, попробовать блюда национальной кухни.





Вниманию гостей также была представлена театрализованная программа творческих коллективов «Дәстүрім салтым – шарықтар даңқым», организованы спортивные мероприятия по национальным видам спорта, товарищеские встречи.





На актюбинском Арбате проходит выставка мастеров прикладного искусства.





Тут же в рамках развития межрегиональной кооперации проводится сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою высококачественную продукцию представили более 50-ти актюбинских сельхозтоваропроизводителей и предприятий из 12 районов области и г. Актобе.









В целом, планируется реализовать более 80 тонн продукции общей стоимостью 105,5 млн. тенге. Оренбуржцам было предложено 20 тонн говядины, конины, баранины, свинины и курятины, 10 тонн подсолнечного масла, 3,5 тонны молочных изделий, 9 тыс. штук яиц, 8,5 тонн мучных и макаронных изделий, 5 тонн рыбы, 3,5 тонны колбасных изделий, 3,5 тонны мясных консервов и 26 тонн кондитерских изделий, тары, талкан, шубат, козье молоко.



