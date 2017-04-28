Идет подсчет домов, попавших в зону подтопления из-за разлива реки в Алматинской области

На месте работает оперативный штаб во главе c заместителем ДЧС Алматинской области полковником Тураровым С.Ж. и акимом Карасайского района Бегельдиевым М.С.

По состоянию на 13:00 часов 28 апреля на подтопленных дачных участках оперативной группой ДЧС Алматинской области проводится работа по уточнению количества домов, попавших в зону подтопления в результате разлива р. Кыргауылды , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.





Проливной дождь в области продолжается. По последним данным произошло подтопление 151 дачного дома и участка, а именно: в ПКСТ «Аксай-19» - 83 дачных домов и участков, в ПКСТ «Труд» - 15 дачных домов и участков, в ПКСТ «Полет» - 12 дачных домов и участков, в ПКСТ «Торпеда» - 21 дачный дом и участок. Так же произошло подтопление детского сада ЧУ «Детский центр Бота» и 20 дворов жилых домов с. Кыргауылды. Работы по подсчету точного количества подтапливаемых участков продолжаются. и усложняются проливным дождем.





В район подтопления из Алматы дополнительно прибыли силы Республиканского оперативно-спасательного отряда, в количестве 18 спасателей и 2 единиц техники.





В проведении аварийно-спасательных работ задействованы силы и средства Департамента по ЧС Алматинской области - 83 чел., 9 ед. техники, 4 плавательных средств, Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС - 18 чел, 2 ед. техники, ГУ «Казселезащита» КЧС - 3 чел, 1 ед. техники, местных исполнительных органов – 31 чел., 5 ед. техники, Местной полицейской службы Карасайский РУВД – 8 чел., 2 ед. техники. Для проведения работ по откачке воды подготовлено 8 грязевых мотопомп.







