Порошенко назвал суд над Януковичем "восстановлением справедливости"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидаемое начало судебного процесса в Киеве по заочному осуждению экс-главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, будет доказательством "восстановления справедливости", по мнению главы государства, вина Януковича полностью доказана следствием, сообщает РИА Новости





Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела против Януковича о госизмене. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него.





" Четвертого мая, как мне доложил генпрокурор, мы начинаем, пускай заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене. Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доказательствами, и это также шаг к восстановлению справедливости ", — заявил Порошенко в пятницу на встрече с пограничниками.





Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.





В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.





После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.



