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В Таиланде гусеницы закружились в пугающем хороводе

28 апреля 2017, 16:23

Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.

В Таиланде местный житель снял на видео несколько сотен гусениц, которые двигались в форме кольца у него в саду, сообщают Vesti.ru.

Воссават Инпланг из провинции Каласин на севере страны обратил внимание на странное зрелище 26 апреля. Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.


Ученые считают, что гусеницы следуют друг за другом, чтобы не потеряться по дороге из гнезда.

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