В Таиланде гусеницы закружились в пугающем хороводе
28 апреля 2017, 16:23
Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.
В Таиланде местный житель снял на видео несколько сотен гусениц, которые двигались в форме кольца у него в саду, сообщают Vesti.ru.
Воссават Инпланг из провинции Каласин на севере страны обратил внимание на странное зрелище 26 апреля. Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.
Ученые считают, что гусеницы следуют друг за другом, чтобы не потеряться по дороге из гнезда.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856410-d46effb0606d63b2f1a366d2d67d650a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...