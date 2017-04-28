В Таиланде гусеницы закружились в пугающем хороводе

Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.

В Таиланде местный житель снял на видео несколько сотен гусениц, которые двигались в форме кольца у него в саду, сообщают Vesti.ru





Воссават Инпланг из провинции Каласин на севере страны обратил внимание на странное зрелище 26 апреля. Удивленный таец наблюдал за хороводом гусениц в течение нескольких минут, после чего насекомые исчезли в кустах.







