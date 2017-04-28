The Sun в материале про расизм в футболе назвала Киев и Донецк частью России
28 апреля 2017, 16:27
Журналист The Sun делал материал о проявлениях расизма в ходе 21-го тура чемпионата Украины. «Фанаты киевского "Динамо" допустили шокирующее проявление расизма в проигранном донецкому "Шахтеру" матче», — говорится в тексте.
Британский таблоид The Sun назвал Киев и Донецк Россией. На материал газеты от 25 апреля обращает внимание «Советский Спорт».
Журналист The Sun делал материал о проявлениях расизма в ходе 21-го тура чемпионата Украины. «Фанаты киевского "Динамо" допустили шокирующее проявление расизма в проигранном донецкому "Шахтеру" матче», — говорится в тексте. При этом материал был озаглавлен «Расизм в России».
26 апреля пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что представители клуба заявили в полицию о нацистской символике в фанатском секторе обоих клубов. «Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Встреча между «Динамо» и «Шахтером» прошла 21 апреля в Киеве и завершилась победой донецкого клуба со счетом 1:0.
Скриншот: страница The Sun
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