The Sun в материале про расизм в футболе назвала Киев и Донецк частью России

Журналист The Sun делал материал о проявлениях расизма в ходе 21-го тура чемпионата Украины. «Фанаты киевского "Динамо" допустили шокирующее проявление расизма в проигранном донецкому "Шахтеру" матче», — говорится в тексте.

Британский таблоид The Sun назвал Киев и Донецк Россией. На материал газеты от 25 апреля обращает внимание « Советский Спорт ».





Журналист The Sun делал материал о проявлениях расизма в ходе 21-го тура чемпионата Украины. «Фанаты киевского "Динамо" допустили шокирующее проявление расизма в проигранном донецкому "Шахтеру" матче», — говорится в тексте. При этом материал был озаглавлен «Расизм в России».





26 апреля пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что представители клуба заявили в полицию о нацистской символике в фанатском секторе обоих клубов. «Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.





Встреча между «Динамо» и «Шахтером» прошла 21 апреля в Киеве и завершилась победой донецкого клуба со счетом 1:0.





Скриншот: страница The Sun



