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Аким Алматинской области отчитался перед Премьер-министром о подтоплениях

 

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал информацию акима региона А.Баталова о ситуации с подтоплением в селе Кырыкауылды Карасайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК

Премьер-министр РК поручил акиму области совместно с МВД РК принять необходимые меры по ликвидации последствий происшествия, а также взять этот вопрос на особый контроль.

Напомним, 27 апреля в результате обильных осадков произошло увеличение уровня воды в русле реки Кырыкауылды, находящейся в одноименном селе Карасайского района Алматинской области. В результате произошло подтопление ряда участков в с. Кырыкауылды, а так же трассы областного значения «Алматы-Жандосова».

 

28 апреля 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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