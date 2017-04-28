Лондонский террорист перед атакой написал, что мстит за Ближний Восток
28 апреля 2017, 16:30
Сотрудники британской полиции и контртеррористической службы MI5 допросили человека, который получил это сообщение.
Лондонский террорист Халид Масуд, задавивший нескольких человек в британской столице 22 марта, в сообщении, отправленном с помощью мессенджера WhatsApp, за несколько минут до совершения теракта написал, что ведет джихад в отместку за военные действия Запада в мусульманских странах на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Сотрудники британской полиции и контртеррористической службы MI5 допросили человека, который получил это сообщение. Задержанный был позднее отпущен, так как правоохранительные органы не доказали его причастности к планированию теракта.
Данные о том, каким образом спецслужбам удалось получить доступ к сообщению Масуда, не раскрываются. У службы безопасности есть технический опыт, чтобы повторить это в будущем.
Напомним, лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.
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Фото: MacDigger
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