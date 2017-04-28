В Астане обсудили перспективы интеграции в сфере оценки технологий здравоохранения

Сегодня в Астане проходит научно-практическая конференция «Развитие оценки технологий здравоохранения в Евразийском экономическом союзе», посвященная. развитию системы оценки технологий здравоохранения (далее - ОТЗ) и финансированию инновационных и дорогостоящих медицинских технологий в странах ЕАЭС.

В конференции приняли участие Министр здравоохранения Елжан Биртанов, член Коллегии по техническому регулированию ЕАЭС Валерий Корешков, Генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качествамедицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий Омельяновский, и.о. Генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения РК (далее - РЦРЗ РК) Айнур Айыпханова, а также ведущие эксперты в области ОТЗ и лекарственного обеспечения стран ЕС и ЕАЭС.

Организаторами мероприятия выступили Республиканский центр развития здравоохранения РК, Казахстанская ассоциация оценки технологий здравоохранения, доказательной медицины и фармакоэкономических исследований «KazSPOR» и Российская «Ассоциация специалистов по оценке технологий в здравоохранении».

В рамках конференции обсуждены вопросы финансирования лекарственного обеспечения (особенности и этапы доступа на рынок) в странах ЕАЭС; мировой опыт системы ценообразования на инновационные лекарственные препараты; международный опыт интеграции и перспективы интеграции в сфере оценки технологий здравоохранения и др.

Система оценки технологий здравоохранения, обеспечивающая экспертизу клинической эффективности и экономической целесообразности новых и уже использующихся технологий здравоохранения, принята более чем в 60 странах мира. Деятельность по ОТЗ активно поддерживается Европейским сою­зом (ЕС), Мировым банком и Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время организации, ответствен­ные за ОТЗ, функционируют почти во всех евро­пейских странах, в том числе странах Восточной Европы.

По словам Генерального директора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталия Омельяновского, в настоящее время роль концепции оценки технологий здравоохранения (ОТЗ) в формировании и реализации политики здравоохранения растет. Опыт большинства зарубежных стран, где успешно работают агентства по ОТЗ, подтверждает, что без создания института экспертизы невозможно наладить эффективное взаимодействие между государством и экспертным сообществом для принятия решений в здравоохранении, нацеленных на максимальную пользу при ограниченных финансовых ресурсах.

«Предпосылкой для проведения в Казахстане данной конференции явилось то, что сегодня страны-участницы ЕАЭС признают необходимость сотрудничества в целях повышения прозрачности, эффективности и практической значимости ОТЗ посредством разработки, внедрения и совершенствования стандартизированных методических рекомендаций и руководств, отражающих международный опыт. Международное сотрудничество позволит избежать дублирования усилий, наладить взаимовыгодный обмен методическими разработками в целях улучшения доступности высокоэффективных лекарственных средств, медицинских изделий и других технологий», - подчеркнул он выступая на конференции.

Особую актуальность в связи с созданием Таможенного и Евразийского союзов приобретает сотрудничество в области ОТЗ в рамках Евразийского экономического союза.

«Здоровье нации является одним из главных приоритетов национальной безопасности. В своем нынешнем послании народу Казахстана Глава государства поручил ввести государственное регулирование цен на все лекарственные средства. При тотальном регулирований цен на лекарства, мы сможем направить финансовые средства в нужное русло», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Участники научной конференции отметили, что современное развитие здравоохранения в большинстве стран мира сталкивается с проблемой постоянного роста расходов, ставящее под угрозу обеспечение доступности медицинской помощи для населения. Расширяющийся ассортимент методов диагностики и лечения, повышение ожиданий и потребностей населения, а также старение населения являются объективными причинами роста расходов на здравоохранение. Наряду с этим расходы на лекарственные средства и другие технологии являются основной причиной неэффективности оказания медико-санитарных услуг. Данные тенденции заставляют плательщиков во всем мире разрабатывать и применять методы, позволяющие контролировать расходы, при этом, стремясь к достижению максимальной эффективности в рамках ограниченного бюджета системы здравоохранения.

«В 1980-90 годах мы впервые заговорили о качестве медицинской помощи. Теперь мы уже говорим об уровне удобства в и комфорта. Для обеспечения достаточного уровня качества предоставления медпомощи, необходимым условием является внедрение методов политики по оценке медтехнологий в повседневную клиническую практику», - отметила и.о. Генерального директора РЦРЗ Айнур Айыпханова.