В самом высоком здании Китая открыли смотровую площадку

Конструкция под названием «Вершина Шанхая» площадью около одной тысячи квадратных метров находится на 118-м этаже, на высоте 546 метров. Ее окружает стеклянная стена от пола до потолка с углом обзора в 360 градусов.

На площадку посетителей доставляют скоростные лифты, которые преодолевают высоту в 546 метров за 55 секунд.





Шанхайская башня была построена в 2015 году. Ее высота составляет 632 метра. По этому параметру здание занимает третье место в мире.





Самой высокой смотровой площадкой на Земле считается сооружение на небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае (555 метров).





В начале апреля сообщалось о том, что в городе Чунцин в центральной части КНР открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров.