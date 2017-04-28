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В самом высоком здании Китая открыли смотровую площадку

28 апреля 2017, 16:48

Конструкция под названием «Вершина Шанхая» площадью около одной тысячи квадратных метров находится на 118-м этаже, на высоте 546 метров.

В Шанхайской башне, являющейся самым высоким зданием Китая, официально открыли смотровую площадку, сообщает Lenta.ru.

Конструкция под названием «Вершина Шанхая» площадью около одной тысячи квадратных метров находится на 118-м этаже, на высоте 546 метров. Ее окружает стеклянная стена от пола до потолка с углом обзора в 360 градусов.

На площадку посетителей доставляют скоростные лифты, которые преодолевают высоту в 546 метров за 55 секунд.

Шанхайская башня была построена в 2015 году. Ее высота составляет 632 метра. По этому параметру здание занимает третье место в мире.

Самой высокой смотровой площадкой на Земле считается сооружение на небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае (555 метров).

В начале апреля сообщалось о том, что в городе Чунцин в центральной части КНР открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров.

Фото: scmp.com

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