Минздрав проверяет случай заболевания туберкулеза у воспитателя детсада под Алматы

По месту жительства воспитателя и в детском саду проводится эпидемиологическое обследование.

Специалистами департамента Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области начата проверка в связи с регистрацией в поселке Жана-Куат Илийского района Алматинской области случая заболевания туберкулезом у женщины, ранее работавшей в детском дошкольном учреждении, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.



В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование в очаге по месту жительства и в детском саду.





По месту работы установлено 368 контактных, из них 38 сотрудников детского сада и 330 детей.





Проверены флюороснимки всех сотрудников детского сада, патологии не выявлено.





С сегодняшнего дня специалисты приступили к обследованию детей путем постановки пробы Манту (анализ результатов через 72 часа).





По состоянию на 14.00 час. 28 апреля текущего года проба Манту проведена уже 103 детям. В очаге организована заключительная дезинфекция.

По месту жительства - 7 контактных, из них 3 детей, которые проходят обследование.





Также информированы все заинтересованные ведомства и службы для принятия соответствующих мер.





Работа в очаге продолжается.

Напомним , у воспитателя детского сада в пригороде Алматы обнаружили туберкулез. Женщина работала с малышами в течение полутора лет, но когда именно появился недуг, никто не знает. Взволнованные родители в срочном порядке забрали детей.





Руководство детсада рассказало, что подозрений больная воспитательница не вызывала. Об опасном заболевании воспитателя детского сада «Сункар», что в Илийском районе Алматинской области, до сегодняшнего дня не знал ни медперсонал, ни руководство учреждения. Родители говорят, что о диагнозе сообщили из местной поликлиники, когда воспитательница обратилась туда за лечением. Папы и мамы утверждают, что женщина долгое время приходила на работу с кашлем, но продолжала работать с детьми.



