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ЮАР подписал договор об участии в «ЭКСПО-2017»

 

25 апреля в здании Министерства иностранных дел Казахстана состоялась встреча Комиссара «ЭКСПО-2017» Рапиля Жошыбаева с Послом Южно-Африканской Республики в Казахстане, Комиссаром национальной секции Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюсом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия ЮАР в астанинской выставке, проведения национального дня и контентного наполнения павильона. Комиссар ЮАР выразила надежду, что «ЭКСПО-2017» придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

По итогам встречи Р. Жошыбаев и Т. Мэттьюс подписали Договор об участии ЮАР в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

28 апреля 2017, 16:51
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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