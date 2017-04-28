ЮАР подписал договор об участии в «ЭКСПО-2017»

25 апреля в здании Министерства иностранных дел Казахстана состоялась встреча Комиссара «ЭКСПО-2017» Рапиля Жошыбаева с Послом Южно-Африканской Республики в Казахстане, Комиссаром национальной секции Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюсом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия ЮАР в астанинской выставке, проведения национального дня и контентного наполнения павильона. Комиссар ЮАР выразила надежду, что «ЭКСПО-2017» придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

По итогам встречи Р. Жошыбаев и Т. Мэттьюс подписали Договор об участии ЮАР в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».