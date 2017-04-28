Профсоюзы Казахстана: защита прав работников или кормушка для организаторов

С сентября 2007 года по октябрь 2016 года Елеусинов присвоил и растратил более 14,5 млн тенге из бюджета профсоюза.

В Алматинском районном суде №2 Астаны начался судебный процесс над председателем профсоюза работников ТОО «Oil Construction Company» («ОСС») Амином Елеусиновым, который обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса РК: «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупных размерах», «Неповиновение законному требованию и распоряжению представителя власти», «Публичное оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает Zakon.kz.





Основанием для заведения уголовного дела послужило коллективное заявление членов профсоюза работников ТОО «ОСС» А. Едилова, Г. Яковлева, У. Досжанова и других.





Изучение судом заключений независимых аудиторских проверок, проведенных ТОО «Каспий – Аудит» и ТОО «Адепт Аудит», выявило, что с сентября 2007 года по октябрь 2016 года Елеусинов присвоил и растратил более 14,5 млн. тенге из бюджета профсоюза. Также Елеусинов в период с июля 2011 по апрель 2014 год без вынесения решения Правления Профсоюза необоснованно увеличил размер своей заработной платы до 660 тыс. тенге.





Свидетельские показания участников судебного процесса подтвердили все установленные факты присвоения и растраты финансовых средств А. Елеусиновым.





По словам свидетеля Б. Тлегеновой, Елеусинов путем начисления себя заработной платы в праздничные и выходные дни растратил профсоюзные взносы порядка 2 млн 750 тыс. тенге, однако ни в праздничные, ни в выходные дни на работе не появлялся.





Кроме того, по материалам следствия, обвиняемый использовал профсоюзные взносы на сумму 4 млн 260 тыс. для оплаты услуг А. Досболова и А. Батиевой из Коллегии адвокатов Астаны в личных интересах, в том числе 1 млн тенге он оплатил им за оказание адвокатских услуг в защиту интересов своего сына в судебных инстанциях, который привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП со смертельным исходом.





Амин Елеусинов был избран председателем общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» в 2011 году. Имущество объединения образовывалось из членских взносов, удерживаемых в размере 1% от ежемесячной заработной платы работников ТОО «Oil Construction Company» в количестве 1611 человек.



