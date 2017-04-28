МВД РК: За грубые нарушения ПДД штрафы снижать не будут

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха сообщил, какие штрафы за нарушение правил дорожного движения будут снижены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день нами совместно с Минюстом уже определено, что порядка по 14 статьям мы сейчас уже смягчаем ответственность. Но, я хочу сразу же сказать, есть нарушения грубые, на прямую влияющие на аварийность и на состояние безопасности на дорогах. Здесь мы категорически против снижения штрафов», - сказал Игорь Лепеха в интервью журналистам после правительственного часа в Сенате Парламента РК.

Представитель МВД также добавил, что есть правонарушения, которые можно совершить неумышленно и по которым возможно снижение штрафов.

«Условно говоря, сейчас много обсуждается (нарушение) пересечение стоп линии, понятно, что можно где-то там в условиях гололеда не заметить и проехать на метр. Здесь мы снижаем с 5 до 3 МРП, это уже сейчас в законе будет. Снижается ответственность за парковку на местах для инвалидов, на сегодняшний день 50 МРП (штраф за этот вид нарушения ПДД) - мы считаем, что это не адекватное наказание. Здесь мы тоже изучаем, это будет снижено, пока я не буду говорить на сколько, но будет значительно снижено. Мы соглашаемся, что первая часть - превышение скоростного режима на 10 км в час, да, любой добросовестный водитель, может где-то задуматься, отвлечься и условно говоря, при режиме 60 проехать 70 - здесь мы снижаем», - сообщил Игорь Лепеха.

Серик Сабеков