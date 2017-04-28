Бюджетные инвестиции Алматы сократились на треть

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках форума «День инвестора» рассказал о ходе реализации в городе программы приватизации, а также озвучил результаты проводимых мер по улучшению бизнес климата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В 2016 году рост инвестиций в основной капитал по Алматы составил 4,8%, при этом бюджетные инвестиции сократились на треть, а инвестиции за счет частного капитала выросли на 34%. Рост достигается за счет организации новых производств в машиностроении, легкой, химической, фармацевтической, пищевой промышленности, стройиндустрии. Особое значение в этом имеет потенциал Индустриальной зоны, где реализуются 39 проектов на 195 млрд. тенге, из которых 19 - экспортоориентированные, 8 - с иностранным участием.

«Одной из основных задач обозначенных Главой государства в новой модели экономического роста страны - Третьей модернизации Казахстана, является снижение доли государства в ВВП до уровня стран ОЭСР - это 15%. В данной работе основным ориентиром остаются интересы бизнеса и принципы Yellow Pages: государство не должно оказывать услуги, представленные бизнесом. По Алматы уровень доли государства в экономике уже достиг порядка 18%. В 2016 году приватизировано 18 государственных предприятий. В этом году планируеся реализовать 21 предприятие с ликвидными активами. Серьезный импульс экономике придала легализация, в прошлом году в городе было легализовано активов на 3,9 трлн. тенге, что составляет почти 70% от республиканских показателей», - отметил в ходе своего выступления аким Алматы.

Особое внимание уделяется созданию в Алматы благоприятного инвестиционного климата. В 2016 году в международном рейтинге «Doing Business», Казахстан, оцениваемый по Алматы, поднялся на 35 место, следуя за Швейцарией и Японией. В результате проводимых на правительственном

и местном уровне реформ упрощены и автоматизированы многие госуслуги. К примеру, срок выдачи техусловий сокращен с 14 до 5 дней, исключено истребование излишних документов, сроки выдачи АПЗ сокращены с 10 до 6 дней, внедрен контроль соблюдения сроков. Это не только снизило адмбарьеры для местного бизнеса, но и позволило привлечь международные компании. Только за прошлый год в Алматы привлечены восемь транснациональных компаний. Одним из ярких примеров является японский завод по производству высокопрочной габионной сетки «Tokyo Rope Almaty». Компания успешно работает и планирует расширяться на территории Индустриальной зоны.

Среди возможностей для инвесторов аким Алматы также выделил формат ГЧП, позволяющий гарантировать доходы предпринимателям посредством заключения долгосрочных сервисных контрактов. В 2016 году в городе реализовано более 160 проектов в партнерстве с бизнесом, открыто 175 частных детских садов на 5,6 тыс. мест, сейчас рассматриваются более 20 проектов. Следует отметить, что совместно с международной корпорацией IDC на сегодня завершается разработка концепции Smart Almaty. Ее внедрение позволит наладить обмен большими данными, автоматизировать процессы и консолидировать меры по развитию индустрии.