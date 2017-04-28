Информация о миллиардных вознаграждениях руководства ЕНПФ не соответствует действительности

Также не соответствует действительности информация о завышении доходов по пенсионным активам.

В информации, распространенной СМИ со ссылкой на заявление депутата Никитинской Е., было заявлено об умышленном завышении ЕНПФ своих доходов и получении топ-менеджерами компании «внушительной компенсации в размере 30 миллиардов тенге», что не соответствует действительности, сообщает сообщает Zaкon.kz со ссылкой на пресс-центра ДСО АО "ЕНПФ".





Также приводится неверная трактовка финансовой отчетности по управлению пенсионными активами, на основе которой делается заявление об управлении пенсионными активами по якобы непонятным принципам.





Данное заявление также не соответствует действительности по следующим основаниям.





В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», принятом Парламентом в 2013 году, инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан.





Органом, который осуществляет функции по выработке предложений по повышению эффективности управления, по направлениям инвестирования и по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, является Совет по управлению Национальным фондом РК. В состав данного Совета входят председатели Сената, Мажилиса Парламента РК, Национального Банка РК, Счетного комитета РК, министры финансово-экономического блока.





Консультативно-совещательным органом Национального банка РК является Совет по управлению пенсионными активами ЕНПФ. В состав этого Совета входят по два представителя Правительства РК, Парламента РК, независимые эксперты в количестве не менее 30% от Состава Совета.





Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ, утверждается ежегодно постановлением Правительства Республики Казахстан, и включает казахстанские финансовые инструменты, в том числе, долговые ценные бумаги банков второго уровня Республики Казахстан и депозиты (вклады) в тенге, иностранной валюте и золоте.





Таким образом, создана многоуровневая система принятия решений по управлению пенсионными активами.





Вся информация о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ, в соответствии с постановлением Правления НБРК от 26 июля 2013 года №199, ежеквартально публикуется и размещается в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе ЕНПФ, в том числе сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, включающие информацию об эмитентах и видах финансовых инструментов, валюте, в которой номинированы финансовые инструменты, номинальной и текущей стоимости, а также удельном весе финансовых инструментов в инвестиционном портфеле ЕНПФ.





Указанные сведения доступны в онлайн–режиме на интернет-ресурсе ЕНПФ в подразделе «Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов» раздела «Инвестиционная деятельность».





В 2016 году не был получен прямой убыток от управления пенсионными активами, был получен чистый инвестиционный доход в размере 472 млрд. тенге. На индивидуальные пенсионные счета вкладчиков за 2016 год распределен чистый инвестиционный доход в размере 472 млрд. тенге. Сравнение уровня доходности по управлению пенсионными активами с уровнем инфляции только за один год является некорректным. В соответствии со статьей 5 Закона государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами пенсионного возраста, т.е. за весь период пенсионных накоплений.





Финансовая отчетность по пенсионным активам и собственным активам ЕНПФ ежегодно подтверждается внешними независимыми аудиторскими компаниями.



