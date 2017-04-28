Семья девочки, пострадавшей от затопления в Актобе получила квартиру

Девочке по имени Махаббат Ешимова из пос. Махамбетовка (под Актобе), которая стала известной на весь Казахстан после ее слезного видеообращения к властям, подарили трехкомнатную квартиру при поддержке алматинского бизнесмена Кайрата Кудайбергена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz





Квартира находится в новом строящемся жилом комплексе, со всеми удобствами. Меценаты сделают ремонт квартиры и обставят новое жилье мебелью и теxникой. Родные девочки и она сама благодарны судьбе и этому неравнодушному человеку, который прилетел сегодня к ним с такой новостью, как добрый волшебник.





"Поздравляем! Если чиновники бездействуют, то хотя бы народ помогает!", - пишут комментаторы в соцсетях.













Бизнесмен обратился к своим друзьям и в целом к казахстанцам, которые могут помочь нуждающимся семьям. "Еще 74 семьи находятся в беде, если у вас есть возможность - давайте поможем и им!", - сказал К.Кудайберген.





Напомним, 10-летняя Махаббат Ешимова, чей дом был разрушен паводком, со слезами обратилась к властям В результате потопа дом Махаббат получил значительные повреждения. Школьница очень расстроилась, что осталась без учебников и школьной формы.





"Все мои книги остались дома. Теперь они пропали. Куда смотрят власти? Книги не вернули. Мой папа в очереди столько лет, а толку? Все вещи остались там. Я переживала за учебу, а теперь остались без дома. Почему говорите, чтобы мы тут жили? С таким трудом мы все это построили", - рассказала девочка.