Мужская сборная Казахстана до 23-х лет примет участие в чемпионате Азии

28 апреля 2017, 17:24

Мужской чемпионат Азии примет иранский город Ардебиль.

Казахстанские волейболисты отправляются иранский Ардебиль для участия в мужском чемпионате Азии до 23-х лет, сообщает пресс-служба ФВ РК.

Участие в чемпионате примут 11 команд. Команды поделены на четыре группы. Сборная Казахстана попала в группу B, где ее соперниками станут команды Китайского Тайпея и Узбекистана.

Состав остальных групп:
Группа А: Иран, Пакистан
Группа С: Китай, Австралия, Малайзия
Группа D: Япония, Таиланд, Шри-Ланка

Действующим чемпионом является сборная Ирана.

В состав сборной Казахстана до 23-х лет на чемпионат Азии вошли следующие игроки: Рустам Гилязутдинов (№ 2), Эдуард Погребняк (№ 3), Михаил Бобков (№ 4), Андрей Кузнецов (№ 5), Александр Фоменко (№ 7), Денис Ещенко (№ 8), Кирилл Гурин (№ 9), Владислав Уфимцев (№ 11), Ерикжан Бокен (№ 12, либеро), Азамат Рахов (№ 13, капитан), Владислав Апазиди (№ 14), Нурдаулет Аскаров (№ 15).

Главный тренер Олег Кузнецов, также в тренерский штаб вошли Александр Перегуда (ассистент главного тренера), Тулеген Дуйсенов (врач), Еркин Омаров (массажист). Менеджер команды — Амангельды Султанов. Кроме того, на чемпионате Азии до 23-х лет будет работать рефери из Казахстана Айдос Ахметов.


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