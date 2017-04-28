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В Алматы массовое ДТП, устроенное лихачом на Lancer, остановило движение на пр.Райымбека

28 апреля 2017, 17:30

6 машин стали участниками ДТП.

На пр.Райымбека в Алматы массовое ДТП парализовало движение, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пр.Райымбека, на мосту развязки с пр.Сейфуллина. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигался в восточном направлении, и на высокой скорости заехал на мост развязки, где в это время была пробка. И Mitsubishi врезался в Toyota Camry, та отлетела в стоявшую впереди Honda Element. После чего Camry отбросило на встречную полосу в отбойник. В это время Mitsubishi после столкновения с Camry продолжил движение и врезался в Hyundai. Он по инерции отлетел в Audi A6. Та, в свою очередь, врезалась в Audi 80. На этом череда столкновений остановилась.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Toyota Camry, на которую пришелся основной удар.

Из-за массового ДТП движение по пр.Райымбека парализовано в восточном направлении, и затруднено в западном.



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