Как изменилось ЕНТ в 2017 году

В 2017 году Единое национальное тестирование подверглось изменениям. Об этих изменениях напомнили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz

Теперь ЕНТ будет состоять из пяти предметов: трех обязательных и двух профильных предметов на выбор.

Обязательные предметы:

Математическая грамотность — 20 заданий;

Грамотность чтения — 20 заданий;

История Казахстана — 20 заданий.

К двум профильным предметам относится по 30 заданий.

Из них:

20 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных;

10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных.

Такой подход дает возможность проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Также он препятствует «заучиванию» и последующему угадыванию ответов.

Обладатели «Алтын белги», победители и призеры республиканских и международных олимпиад 2017 года сдают ЕНТ на общих основаниях. Между тем, победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов 2014, 2015, 2016 годов, награжденные дипломами первой, второй и третьей степени освобождаются от сдачи ЕНТ в 2017 году.

Всего ЕНТ содержит 120 заданий. Максимальный балл, который можно получится, — 140.

Проходной балл:

в национальные вузы — 65;

для специальностей «общая медицина» — 65;

для специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки», «Ветеринария» — 60 баллов;

в другие вузы — 50.

Точные сроки организации и дата проведения тестирования определяются приказом министерства образования.

Вот официальное расписание этапов прохождения ЕНТ:

Прием заявлений для участия в ЕНТ — с 10 марта по 10 мая; в комплексном тестировании — с 1 по 20 июня.

Даты проведения: ЕНТ — с 20 июня по 1 июля; комплексного тестирования — с 17 по 23 июля.

Дата проведения творческих экзаменов: 8-13 июля.

Дата проведения специального экзамена: 20 июня - 18 августа.

Даты пересдачи: 19-24 августа — для тех, кто не преодолел пороговый уровень в ЕНТ или комплексном тестировании и для всех, кто не принимал участие в тестировании по тем или иным причинам; 20-24 января — для условно-зачисленных в вузы РК и студентов, переведенных из зарубежных вузов.