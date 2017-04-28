Музыку страсти представят на сцене театра «Астана Опера»

Золотая виолончель Казахстана Ермек Курманаев, виртуозная скрипачка Евгения Курманаева и великолепная пианистка Гаухар Тасбергенова 12 мая дадут концерт «Огненная страсть» на сцене Камерного зала театра «Астана Опера»





Талант известных казахстанских музыкантов отмечен зрительской любовью, почетными званиями и наградами. Так, виолончелист Ермек Курманаев - лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», лауреат международных конкурсов, пианистка Гаухар Тасбергенова - лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, скрипачка Евгения Курманаева является лауреатом международных конкурсов.





Музыка, которая прозвучит в весенний вечер 12 мая, раскроет богатство нюансов удивительного эмоционального состояния человека - страсти.





О страсти эти композиторы, кажется, знали все. Творчество А. Пьяццоллы, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки, будет представлено произведениями «Времена года в Буэнос-Айресе», «Libertango», «Le Grand Tango» и Танго «Oblivion» («Забвение»). Почувствовать огненную страсть можно будет и в «Размышлении» Ж. Массне, в «Пробуждении» Г. Форе, в Анданте из сонаты для виолончели и фортепиано соль минор С. Рахманинова, в Скерцо из сонаты для виолончели и ф-но ре минор, оp. 40. Д. Шостаковича и в «Подражании Альбенису» Р. Щедрина.





- Мы впервые будем играть в таком составе. Сила этой музыки в страсти, большой эмоциональности. Мы не хотели составлять программу концерта так, чтобы она получилась лиричной. В Астане весна стучится в двери очень поздно, и нам хотелось добавить «музыкального огня», страсти в сердца людей, зажечь, разбудить, взбодрить жителей и гостей столицы после долгой зимы. Представим публике свою интерпретацию сочинений потрясающего композитора А. Пьяццоллы. В программу включили современную музыку, постарались найти нужные ритмы, но сохранить внутреннюю интеллектуальность произведений, - отметила Гаухар Тасбергенова.





7 мая эту же программу музыканты представят в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла (Алматы), но в расширенном составе. К ним присоединится известный музыкант Марат Ахметжанов, который будет играть в этот вечер на необычном инструменте – кахоне (ударный музыкальный инструмент родом из Перу. Представляет собой коробку, выполненную из дерева или других материалов).





Начало концерта в театре «Астана Опера» в 19.00, стоимость билета – 2 000 тенге.