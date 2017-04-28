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В Караганде охранников накажут за то, что побили пытавшихся совершить кражу детей

28 апреля 2017, 17:43

Уголовные дела расследуются в отношении обеих сторон инцидента.

По факту информации, распространенной по мессенджеру whatsapp: «Караганда» Вопиющие избиение детей МИЛЛИОНЕРАМИ», сотрудники полиции расследуют 2 уголовных дела, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как стало известно, 27 апреля трое несовершеннолетних в районе гостиницы «Эдем» пытались совершить кражу металлолома. Охранники данного заведения задержали воришек и вызвали следственно-оперативную группу. По прибытии сотрудников полиции все трое несовершеннолетних в присутствии родителей, которых вызвали охранники, пожаловались на плохое самочувствие, после чего их доставили в больницу.

В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 24-188 часть 2 УК РК «попытка кражи» и в отношении 25-летнего охранника и 49-летнего индивидуального предпринимателя по статье 113 УК РК «причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица совершившего преступление». Проводится расследование.

фото: statcom.kz

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