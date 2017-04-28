Т.Кулибаев: Качество законов позволит нашему государству быть стабильным

Качество законов позволит нашему государству быть стабильным, для предпринимателей это крайне важно, считает председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает Zakon.kz.

«По поручению Главы государства идет обсуждение внесения изменений в Налоговый кодекс. Премьер-министр РК дал поручения министру экономики, финансов отрабатывать этот вопрос с «Атамекеном». Мы хотим, чтобы при обсуждении и депутаты сразу были вовлечены. Если у депутатского корпуса есть какие-то предложения, замечания, должны их сразу учесть, чтобы качество наших законов уже при обсуждении было высоким. Качество законов позволит нашему законодательству быть стабильным, для предпринимателей это крайне важно», - сказал он.

«Инвестиционную деятельность невозможно просчитать без четкого понимания, как будут работать Налоговый, Экологический, Таможенный кодексы. (…)», - добавил Т.Кулибаев.

Также глава НПП «Атамекен» сообщил, что в КоАП за последние три года внесено 500 изменений, в Налоговый кодекс за девять лет 2500 изменений, в Экологический кодекс 500 изменений.

«Понятно, что в таких условиях планировать долгосрочные инвестиции практически невозможно. Любая инвестиция требует понимания, как будет выглядеть экономическая среда в будущем, и, конечно, это требует хорошего экономического видения правительства. Оно должно нам давать долгосрочное видение бюджетной, тарифной, налоговой политики. Национальный банк нам должен давать свое видение по кредитно-денежной политике», - резюмировал глава НПП РК «Атамекен».