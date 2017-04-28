Наблюдается рост в социально-экономических показателях ЮКО

С начала 2017 года в Южно-Казахстанской области наблюдается рост основных социально-экономических показателей. А именно, в рамках программы индустриально-инновационного развития 94% реализованных проектов освоили проектную мощность, таким образом произведено продукции на 101 млрд. тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба акима региона.





В результате, его доля в обрабатывающей промышленности выросла на 21%. Кроме того, в регионе запущены новые производственные объекты по производству новых видов продукции.









Продукты, импортируемые в область – водяные насосы, керамогранитные плиты, ковры, доски МДФ и другие товары выпускаются в нашем регионе, а цемент, моторное масло, ковры, ткани, лекарства, трансформаторы экспортируются. В область направлена инвестиция – 79,4 млрд. тенге, это в 2 раза больше чем в соответствующем периоде 2016 года.









Проводится активная работа по превращению сельского хозяйства в новый драйвер экономики. Объем посевной площади планируется довести до 792,5 тысяч га, территория интенсивного садоводства в текущем году увеличится на 1500 га. Помимо этого, планируется посадка миндаля на 200 га, ореха на 300 га земли. Площадь теплиц будет составлять - 1323 га. Откроются 3013 единиц малых откормочных площадок, 722 единиц семейных молочных ферм, 14 единиц малых птицеферм, 4 единицы рыбного хозяйства.









Кроме того, проводятся работы по превращению города Шымкента в третий крупный мегаполис. На сегодняшний день в городе ведутся строительные работы 19-ти многоэтажных домов, 1200 местной школы и других объектов. Также, началась реализация проекта «Shymkent City», где ведутся строительные работы инженерно-коммуникационных систем и дорог, 10-ти многоэтажных жилых домов, парка на 49 га. Также, с целью получения Шымкента статуса зелёного города по проекту «Шатқалдар» определены 141 га земли и в будущем откроются 5 общественных зон отдыха.









А в целях развития строительства жилых домов в рамках программы «Нурлы жер» будет введено в эксплуатацию 8 052 квартир, площадью 700 тысяч квадратных метров.





Необходимо также отметить, что за 3 месяца прошлого года объем налоговых и других поступлений в государственный бюджет составив 72,3 млрд. тенге, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%. В местный бюджет поступило 27,4 млрд. тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,3%.









Наряду с этим, в целях снижения уровня безработицы и поддержки предпринимательства оказана социальная поддержка 21 192 людям, созданы 3 330 рабочих мест. Объем предоставляемых микрокредитов для развития предпринимательства увеличилось в 2 раза.



