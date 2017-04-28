Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО и Алматинской области возможен сход лавин

28 апреля 2017, 18:03

В период 29 апреля - 2 мая возможен сход снежных лавин.

Жителей ЮКО и Алматинской области предупреждают о возможном сходе лавин, передает Zakon.kz, со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В связи с большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2300 м) в период 29 апреля - 2 мая возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.

Фото: Інформатор

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...