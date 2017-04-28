В ЮКО и Алматинской области возможен сход лавин

Жителей ЮКО и Алматинской области предупреждают о возможном сходе лавин, передает Zakon.kz , со ссылкой на РГП "Казгидромет".









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"В связи с большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2300 м) в период 29 апреля - 2 мая возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.