В ЮКО и Алматинской области возможен сход лавин
28 апреля 2017, 18:03
В период 29 апреля - 2 мая возможен сход снежных лавин.
Жителей ЮКО и Алматинской области предупреждают о возможном сходе лавин, передает Zakon.kz, со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"В связи с большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2300 м) в период 29 апреля - 2 мая возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.
Фото: Інформатор
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