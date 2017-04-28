Противодействие коррупции - обязанность каждого гражданина

В Посланиях Президента народу Казахстана красной линией проходят задачи, направленные на предупреждение коррупции и вытекающие из цели административной реформы - упрощения системы государственного управления.

Закон Республики Казахстан ”О борьбе с коррупцией" дает следующее определение коррупции - это "...не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ".





Если говорить более простым языком коррупция это использование служебного положения в личных целях. Одним из проявлений коррупции является взятка.





Что такое взятка? Это получение должностным лицом от другого лица денег или иных благ, за которые им будут оказаны какие-либо услуги, связанные с должностью, которую он занимает. При этом указанные деньги и блага не всегда получает лично взяточник, зачастую они могут быть предоставлены близким ему людям или подставным организациям. Взяткой могут быть:





Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая недвижимость.





Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки заграницу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости





Почему коррупция так опасна?





Попробуем разобраться. Все мы платим различные налоги. Однако отдавая определенную часть дохода государству, мы предполагаем, что оно обеспечивает реализацию социальных услуг: бесплатное образование, здравоохранение, создание инфраструктуры, обеспечение безопасности.





Что же происходит, когда распределение государственных средств происходит по коррупционной схеме?





Пример: Государственный орган заключает контракт на строительство либо ремонт больницы. В процессе заключения контракта отдельный государственный служащий берет взятку за то, чтобы контракт получила фирма, представители которой вступили с ним в «доверительные отношения». Однако за счет издержек по «откату» ни одна фирма не будет работать себе в убыток. Поэтому такая фирма, получившая «Добро», снизит качество работ и используемых материалов, а заодно и повысит их стоимость. В итоге страдает все общество.В связи с этим, 26 декабря 2014 года утверждена новая Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы.





Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы "нулевой" терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.





Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными Стратегией, являются:





- противодействие коррупции в сфере государственной службы;

- внедрение института общественного контроля;

- противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе;

- предупреждение коррупции в правоохранительных и судебных органах;

- формирование уровня антикоррупционной культуры;

- развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.





В рамках данных направлений будут разработаны и приняты новые законы ”О противодействии коррупции", "Об общественном контроле", "О доступе к публичной информации”, которые позволят пересмотреть понятие "коррупция” и провести четкое разграничение между коррупционными правонарушениями, создать и внедрить систему гражданского контроля в жизнедеятельности государства, обеспечить свободный доступ граждан к публичной информации.





С первых дней Независимости нашей страны Глава государства всегда подчеркивает, что у всех нас одна забота - благополучие казахстанского народа, и одна цель - процветание нашей Родины. Сегодня, благодаря единству нашего народа и стабильности в стране процветает экономика и соответственно улучшается благосостояние граждан. В Посланиях Президента народу Казахстана красной линией проходят задачи, направленные на предупреждение коррупции и вытекающие из цели административной реформы - упрощения системы государственного управления. Глава государства определил основные программные направления борьбы с коррупцией. С тех пор сокращаются контрольные функции государственных органов, обеспечиваются подконтрольность и прозрачность их работы, уменьшается государственное присутствие в экономике и бизнесе.





Понимая всю важность борьбы с коррупцией, Главой государства даны поручения о принятии мер по совершенствованию антикоррупционной политики.



