Руководителя Департамента по контролю в сфере образования Кызылординской области поймали на взятке
28 апреля 2017, 18:49
Проводится досудебное расследование.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Кызылординской области изобличен руководитель областного Департамента по контролю в сфере образования Чагай Р.П., который на системной основе получал взятки от руководителей учебных заведений за общее покровительство, сообщает Zakon.kz.
"26 апреля т.г. при получении очередной взятки в сумме 300 тыс. тенге от представителя частного колледжа Абуталипова Б. за неприостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности Чагай Р. задержан с поличным", - сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.
Чагай Р. и Абуталипов Б. водворены в ИВС УВД г.Кызылорды.
Проводится досудебное расследование.
Фото: www.anticorruption.tj
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