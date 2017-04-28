Казахстан победил Венгрию на чемпионате мира-2017

Теперь у сборной Казахстана 11 очков и для выхода в ТОП-дивизион команде необходима потеря очков Австрией и Южной Кореей.

Сборная Казахстана по хоккею в своем заключительном матче на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе переиграл Венгрию — 3:1, пишет Sports.kz.





Быстрая шайба Кевина Даллмэна и затем успешный бросок Никиты Михайлиса заставили казахстанцев поверить в свои силы, однако в завершении первой двадцатиминутки Келвин Галло разрыв сократил. Во втором периоде положение дел не изменилось, а в концовке Найджел Доус поразил пустые ворота.





Теперь у сборной Казахстана 11 очков и для выхода в ТОП-дивизион команде необходима потеря очков Австрией и Южной Кореей.





Венгрия — Казахстан 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)





Шайбы:

0:1 — 02:48 Даллмэн (Доус, Бойд). В равенстве

0:2 — 10:25 Михайлис (Сагадеев). В равенстве

1:2 — 14:34 Сагерт (Галло). В большинстве +1

1:3 — 59:47 Доус (Боченски). В равенстве, в пустые ворота





Вратари: 8:10 (2:4, 4:2, 2:4)

Штраф: Райна — Колесник.



