Казахстан победил Венгрию на чемпионате мира-2017
28 апреля 2017, 18:58
Теперь у сборной Казахстана 11 очков и для выхода в ТОП-дивизион команде необходима потеря очков Австрией и Южной Кореей.
Сборная Казахстана по хоккею в своем заключительном матче на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе переиграл Венгрию — 3:1, пишет Sports.kz.
Быстрая шайба Кевина Даллмэна и затем успешный бросок Никиты Михайлиса заставили казахстанцев поверить в свои силы, однако в завершении первой двадцатиминутки Келвин Галло разрыв сократил. Во втором периоде положение дел не изменилось, а в концовке Найджел Доус поразил пустые ворота.
Теперь у сборной Казахстана 11 очков и для выхода в ТОП-дивизион команде необходима потеря очков Австрией и Южной Кореей.
Венгрия — Казахстан 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 02:48 Даллмэн (Доус, Бойд). В равенстве
0:2 — 10:25 Михайлис (Сагадеев). В равенстве
1:2 — 14:34 Сагерт (Галло). В большинстве +1
1:3 — 59:47 Доус (Боченски). В равенстве, в пустые ворота
Вратари: 8:10 (2:4, 4:2, 2:4)
Штраф: Райна — Колесник.
Фото: Sports.kz
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