Акмолинские полицейские проверяют объекты, уязвимые в террористическом отношении
28 апреля 2017, 19:05
На территории Акмолинской области их насчитывается порядка 800.
Акмолинские полицейские проверяют объекты, уязвимые в террористическом отношении. На территории региона их насчитывается порядка 800, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Согласно перечня, утвержденного Правительством РК к объектам, массового скопления людей относятся: торговые дома, места общественного питания, концертные залы, спортивные сооружения, здания вокзалов, железнодорожные станции, аэропорты, организации образования и здравоохранения, культовые сооружения, объекты государственных органов, почтовой сети, а также места размещения туристов, в том числе гостиницы, зоны отдыха, пансионаты.
В этом году полицейские проверили 87 государственных и частных объектов. В рамках проверки сотрудниками Управления по противодействия экстремизму ДВД вынесены ряд предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, составлено 8 административных протоколов, из них по ст.149 КоАП РК – 5, по ст. 470 КоАП РК - 3. К административной ответственности привлечено 3 руководителя объектов, наложено штрафов на сумму 1 миллион 200 тысяч тенге.
В соответствии в законодательством Республики Казахстан, владельцы и руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить безопасный режим нахождения на таких объектах, как для персонала, так и для посетителей. Это касается оснащения современным охранным оборудованием, обеспечение пропускного режима, проведение профилактических и учебных мероприятий с персоналом охранных фирм.
Вместе с тем, полицейские напоминают что в соответствии со ст. 149 КОАП РК, за неисполнение или ненедлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитерростической защиты и соблюденю должного уровня безопасности объектов, относящихся к местам массового скопления людей, на руководителей и владельцев будет наложен административный штраф.
Фото: tuz.kz
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