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В Усть-Каменогорске мужчине разорвало кисть в результате взрыва зарядного устройства

28 апреля 2017, 19:27

У пострадавшего была взрывная травма: множественные рваные раны головы, грудной клетки, обширная рваная рана правой кисти, открытый перелом первой, второй пястной кости.

47-летнему горожанину разорвало кисть, повредило лицо, уши и грудную клетку. Полицейские выяснили, что травмы мужчина получил в результате взрыва зарядного устройства, передает корреспондент YK-news.kz.

Как сообщили в первой городской больнице, в минувшую среду к ним поступил мужчина с многочисленными травмами, характерными для взрыва.

— У пострадавшего была взрывная травма: множественные рваные раны головы, грудной клетки, обширная рваная рана правой кисти, открытый перелом первой, второй пястной кости (пальцев, — прим. авт.), — сообщили в больнице. — Кроме того, в руке у него были обнаружены множественные инородные тела. Что именно взорвалось — пострадавший не сообщает. Сейчас это выясняют полицейские.

В ДВД ВКО поведали, что взрыв произошел в квартире пострадавшего мужчины.

— Мы опросили пострадавшего, его мать, соседей и пришли в выводу, что причиной взрыва стало зарядное устройство, подключенное к электросети, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Уточнить, для какого именно устройства предназначалось зарядное устройство, полицейские затруднились.

Фото: AppleInsider.ru

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