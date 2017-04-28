В Усть-Каменогорске мужчине разорвало кисть в результате взрыва зарядного устройства

У пострадавшего была взрывная травма: множественные рваные раны головы, грудной клетки, обширная рваная рана правой кисти, открытый перелом первой, второй пястной кости.

47-летнему горожанину разорвало кисть, повредило лицо, уши и грудную клетку. Полицейские выяснили, что травмы мужчина получил в результате взрыва зарядного устройства, передает корреспондент YK-news.kz.





Как сообщили в первой городской больнице, в минувшую среду к ним поступил мужчина с многочисленными травмами, характерными для взрыва.





— У пострадавшего была взрывная травма: множественные рваные раны головы, грудной клетки, обширная рваная рана правой кисти, открытый перелом первой, второй пястной кости (пальцев, — прим. авт.), — сообщили в больнице. — Кроме того, в руке у него были обнаружены множественные инородные тела. Что именно взорвалось — пострадавший не сообщает. Сейчас это выясняют полицейские.





В ДВД ВКО поведали, что взрыв произошел в квартире пострадавшего мужчины.





— Мы опросили пострадавшего, его мать, соседей и пришли в выводу, что причиной взрыва стало зарядное устройство, подключенное к электросети, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.





Уточнить, для какого именно устройства предназначалось зарядное устройство, полицейские затруднились.



