С начала паводкового периода заблаговременно эвакуировано 10249 человек

За прошедшие сутки спасено 2 человека, заблаговременно эвакуировано 126 человек, возведено 1600 м временных дамб, уложено 2100 мешков с инертными материалами, откачано 43127,5 куб.м воды.

Объединенными силами подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Национальной гвардии, Местной полицейской службы и привлеченных организаций противопаводковые мероприятия ведутся в 8 регионах страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





В Северо-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Акмолинской областях в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 1401 человек, 328 единиц техники, 24 единиц водооткачивающих устройств, 22 плавательных средств.





За прошедшие сутки спасено 2 человека, заблаговременно эвакуировано 126 человек, отогнано в безопасные места 17 голов сельскохозяйственных животных, возведено 1600 м временных дамб, уложено 2100 мешков с инертными материалами, откачано 43127,5 куб.м воды.





Всего с начала паводкового периода заблаговременно эвакуировано 10249 и спасено 88 человек, из которых 83 находятся в эвакопунктах, 3330 размещены у родственников, 6834 вернулись домой.





Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 21123 голов сельскохозяйственных животных и птиц, возвращены в подворья – 17221.





На опасных участках дополнительно возведено 46308 м временных дамб, набрано и уложено 230119 мешков с инертным материалом, откачано 1555126,5 куб.м воды.





В Северо-Казахстанской области ведутся работы по эвакуации людей и домашних животных, оказанию медицинской и психологической помощи населению, заполнению и укладке мешкотары с инертным материалом, возведению земляных валов, укреплению дамб, перекачке воды, охране общественного порядка, круглосуточному дежурству и патрулированию. В с.Тепличное, п.Кожевенный завод выставлены посты наблюдения по периметру ограждающей дамбы. Спасателями проводятся работы по переправе и перевозке населения, продуктов питания, корма для скота в с.Прибрежное, с.Заречное и п.Заречный.





В Акмолинской области проводятся работы по заготовке и укладке мешкотары, укреплению и мониторингу состояния защитных валов, подвозу питьевой воды, осуществлению дежурства. В Зерендинском районе ведутся восстановительные работы тела плотины и автодорог. В с.Акмол и Караоткель Целиноградского района продолжается откачка паводковых вод. В с.Жанажол и с.Отаутускен Целиноградского района организована переправа населения и доставка продуктов питания.





В Алматинской области ведутся работы по откачке воды, отсыпке земляного вала, медицинскому обеспечению, охране общественного порядка.

В Карагандинской области ведется контроль паводковой обстановки, выставлены посты на автодорогах, организована охрана общественного порядка.





В Восточно-Казахстанской области ведутся работы по откачке грунтовых вод, организованы дежурства и подворовой обход жилых домов.

В Жамбылской области ведутся берегоукрепительные работы плотины озера Акколь и русла реки Аса, мониторинг и круглосуточное наблюдение за паводковой ситуацией.





В Костанайской области в п.Жамбыл ведутся работы по откачке и отводу талых вод. На автодорогах ведутся восстановительные работы, организованы дежурства.





В Актюбинской области ведется патрулирование садоводческих коллективов и охрана общественного порядка.





Фото: День X



