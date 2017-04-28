Противопаводковые работы в СКО идут в особом режиме

Пик паводка, проходящий по реке Есиль вблизи г.Петропавловск и населённых пунктов Кызылжарского района, стал серьезным испытанием для жителей областного центра, сёл Прибрежное и Тепличное, передает Zakon.kz со ссылкой на департамент ЧС Северо-Казахстанской области.





Проводятся мероприятия по защите от стихии, снижению ущерба, обеспечению нормальной жизнедеятельности населения.





За сутки 26 апреля из посёлка Заречный, Кожевенный завод, сёл Прибрежное и Тепличное эвакуировано 877 человек, произведена эвакуация 155 голов домашнего скота. Всего в проведении инженерных работ, а также в проведении эвакуационных мероприятиях было задействовано 574 человека, 90 единиц техники и 12 плавсредств.





В посёлке Заречный организовано снабжение данного населённого пункта продуктами питания, перевезено через перелив 1080 человек. В целях укрепления защитной дамбы проведена укладка мешкотары с инертными материалами в количестве 200 мешков. В посёлке Кожевенный завод произведено укрепление дамбы (отсыпано 200 м3 глины), произведено 14 рейсов по транспортировке 425 человек.





В селе Прибрежное организовано круглосуточное дежурство, патрулирование, переправа населения. Всего за сутки 2 плавательными средствами совершенно по 4 рейса, перевезено 68 человек.





В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории Кызылжарского района, произошел перелив воды из поймы реки Есиль в озеро Пестрое, вследствие наполнения которого создалась угроза подтопления села Тепличное. В целях предотвращения чрезвычайной ситуации на месте были сосредоточены силы и средства Департамента по ЧС СКО, Департамента внутренних дел, местной полицейской службы, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Республиканского оперативно-спасательного отряда, в/ч 6637 Национальной гвардии Республики Казахстан, местные исполнительные органы в количестве 409 человек, 50 единиц техники.





«Была произведена заблаговременная эвакуация населения и отгон домашнего скота. Всего эвакуировано 484 человека из 184 жилых домов. В безопасные места отогнано 155 голов домашнего скота. Проведена разъяснительная работа с населением о необходимости заблаговременной эвакуации. Эвакуируемое население распределено по родственникам и соседям. Произведены инженерные работы по устройству водоотводного канала (траншеи) длинной 1200 м, глубиной 2 метра, а также возведение защитного вала длиной 1200 м, высотой 1,4 метра. Завезено 3 КамАЗа с глиной и проведены работы по укреплению защитной дамбы, длиной 20 метров », - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Департамента по ЧС СКО подполковник Ерик Сарыбаев.





Он подчеркнул роль спасателей, прибывших на помощь североказахстанцам из Астаны и Алматы, подразделений оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС СКО. «Их работа ценна тем, что подчас для эвакуации задействуются плавательные средства, спасателям приходится работать в сложных условиях, в опасных местах, с разными людьми, при запредельных нагрузках», - сказал Ерик Темирханович.





Фото: Matritca.kz



