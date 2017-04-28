Актюбинская "Зена" попала под амнистию

В связи с юбилейной амнистией суд освободил обоих от основного наказания в виде лишения свободы.

Свободу ей не ограничили, но запретили работать в полиции до конца жизни, конфисковали имущество и лишили звания, сообщает " Диапазон ".





Сегодня, 28 апреля уголовный суд в Актобе вынес приговор по резонансному делу известной девушки-полицейской Жанат Ахетовой и её коллеге Мирасу Ибадуллаеву. Обоих суд приговорил к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом работать в правоохранительным органов. Также лишил званий.





В связи с юбилейной амнистией суд освободил обоих от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное наказание в виде конфискации имущества и запрета работы в полиции подлежит исполнению, пояснила судья Кузенбаева.





После оглашения приговора Жанат Ахетова молча ушла, с прессой говорить отказалась.





Напомним, 26 сентября прошлого года рядовой дорожно-патрульной службы Мирас Ибадуллаев остановил "Киа Рио" за нарушение ПДД, также у водительницы не оказалось страховки. Она позвонила своей знакомой, полицейскому Жанат Ахетовой. Последняя уговорила коллегу отпустить женщину, так как у той были материальные трудности. Ибадуллаев выполнил просьбу Ахетовой. Судили Ибадуллаева за злоупотребление служебными полномочиями и использование поддельного документа, Ахетову - за пособничество в преступлении.





Сочувствующие Жанат Ахетовой бросили клич в Инстаграме и предлагали собраться около здания суда накануне приговора, чтобы поддержать "Зену". Прокуратура предупредила, что такое собрание может носить незаконный характер. Во время последнего слова Ахетовой и Ибадуллаева около здания суда дежурило много полицейских. Флешмоб в поддержку "Зены" не состоялся.



