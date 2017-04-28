Занковец покидает пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана
28 апреля 2017, 20:44
Это произойдет по причине окончания контракта.
В беседе с журналистами главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Эдуард Занковец рассказал, что покидает пост главного тренера в обеих командах, пишет Sports.kz.
Это произойдет по причине окончания контракта.
Фото: Sports.kz
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