Занковец покидает пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана

28 апреля 2017, 20:44

Это произойдет по причине окончания контракта.

В беседе с журналистами главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Эдуард Занковец рассказал, что покидает пост главного тренера в обеих командах, пишет Sports.kz.

Это произойдет по причине окончания контракта.

Фото: Sports.kz


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